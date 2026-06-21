Inovação

Evento em Manaus reúne grandes nomes do marketing, inovação e inteligência artificial

Entender para onde o mercado está caminhando deixou de ser uma vantagem competitiva e passou a ser uma necessidade para empresas de todos os portes. Em um cenário marcado pelo avanço da inteligência artificial, pelas mudanças no comportamento do consumidor e pela aceleração das transformações econômicas e tecnológicas, acompanhar apenas o passado já não é suficiente.

É com essa proposta que o DSX 2026 – Digital Summit Experience realiza sua segunda edição nos dias 23 e 24 de julho, no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus. O evento deve reunir mais de 2 mil empresários, executivos, gestores e empreendedores interessados em compreender as tendências que estão moldando o futuro dos negócios.

Durante dois dias, a programação contará com mais de 40 palestrantes distribuídos em três palcos simultâneos, abordando temas como marketing, vendas, liderança, gestão, inovação, inteligência artificial, produtividade, posicionamento de marca e transformação digital.

Grandes nomes do mercado participam do evento

O DSX 2026 reúne executivos, investidores e especialistas que estão à frente de algumas das principais transformações do mercado brasileiro.

Entre os palestrantes confirmados estão João Branco, ex-vice-presidente de Marketing do McDonald’s Brasil; Luis Justo, CEO da Rock World e responsável por festivais como Rock in Rio, The Town e Lollapalooza; João Kepler, referência em inovação e investimentos; Fernando Miranda, sócio da V4 Company e CEO da Staage; e Guto Galamba, especialista em negócios escaláveis.

Além deles, empresários e lideranças de diferentes setores também integram a programação, ampliando o debate sobre inovação, gestão e crescimento sustentável.

Amazônia ganha protagonismo no debate sobre inovação

O evento também destaca o papel estratégico da região Norte no cenário de inovação e negócios. O DSX 2026 reúne lideranças locais que vêm transformando empresas e ampliando a competitividade regional por meio de gestão, tecnologia, branding e inteligência de mercado.

A proposta é conectar empresários da Amazônia a referências nacionais, criando um ambiente de troca de experiências e fortalecimento do ecossistema de negócios da região.

Conexão entre mercado nacional e regional

Ao reunir especialistas de alcance nacional e lideranças regionais, o DSX busca aproximar diferentes realidades do mercado brasileiro. O evento promove discussões sobre desafios e oportunidades que impactam empresas em diferentes estágios de crescimento.

A iniciativa reforça que inovação e transformação digital não estão restritas aos grandes centros econômicos, mas também fazem parte da realidade de empresas que crescem na Amazônia.

Evento consolida crescimento no Norte do país

Segundo a organização, o crescimento do DSX reflete a evolução do ambiente empresarial na região Norte, com empresas cada vez mais abertas à inovação, capacitação e adoção de novas tecnologias.

Mais do que um evento, o DSX 2026 se consolida como um espaço de aprendizado, networking e discussão sobre o futuro dos negócios, conectando conhecimento, estratégia e transformação em um único ambiente.

*Com informações da assessoria

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