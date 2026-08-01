Abastecimento

Manutenção preventiva no Complexo da Ponta do Ismael afetará bairros de seis zonas da capital; abastecimento poderá ser normalizado apenas na sexta-feira em algumas áreas.

Manaus (AM) – Mais de 300 bairros e comunidades de Manaus terão o abastecimento de água interrompido na próxima quarta-feira (5) devido a uma manutenção programada no Complexo de Produção de Água Ponta do Ismael (PDI), localizado no bairro Compensa, zona Oeste da capital.

Os serviços começam às 6h, com previsão de conclusão às 18h, período em que as duas estações de tratamento do complexo ficarão temporariamente desligadas. A interrupção atingirá bairros das zonas Norte, Sul, Centro-Sul, Oeste, Centro-Oeste e parte da zona Leste.

Abastecimento pode levar até 48 horas para normalizar

Segundo a Águas de Manaus, após a religação das estações, o fornecimento será retomado de forma gradual.

Nos bairros mais próximos ao PDI e nas áreas centrais, a normalização deve ocorrer em até 12 horas. Já nas regiões mais altas e distantes, o abastecimento poderá ser restabelecido somente até 48 horas após o fim da manutenção, na sexta-feira (7).

Por isso, a concessionária orienta que os moradores reservem água suficiente para até dois dias e utilizem o recurso de forma consciente durante o período, evitando atividades como lavagem de carros, calçadas e roupas.

Manutenção inclui 38 intervenções

Enquanto o sistema principal estiver desligado, equipes da concessionária realizarão 38 intervenções simultâneas em outras unidades operacionais da cidade.

Os serviços incluem:

troca de válvulas;

limpeza de equipamentos;

inspeções preventivas;

manutenção de estruturas do sistema de abastecimento.

Segundo a gerente de Operações da Águas de Manaus, Jessica Candeia, os trabalhos são realizados anualmente para preparar o sistema para o Verão Amazônico, período em que aumenta o consumo de água na capital.

“Essa melhoria é realizada todos os anos para garantir a manutenção preventiva do sistema e a qualidade do serviço prestado à população, especialmente às vésperas do Verão Amazônico”, afirmou.

Hospitais terão atendimento prioritário

Durante a interrupção, caminhões-pipa serão utilizados para abastecer locais considerados essenciais, como:

hospitais;

Unidades Básicas de Saúde (UBSs);

escolas;

demais serviços prioritários.

A concessionária informou que situações emergenciais podem ser comunicadas pelos canais de atendimento:

0800 092 0195 (WhatsApp e SAC);

(WhatsApp e SAC); site oficial da Águas de Manaus.

Confira as áreas impactadas e o cronograma de restabelecimento do sistema:

Abílio Nery | Abraham Pazzuelo | Adrianópolis | Agnus Dei | Ajuricaba | Aleixo | Aliança Com Deus | Alphaville I | Alvorada I, II e III | Amaral | Américo Medeiros | Araras | Arezo | Armando Mendes | Asturias | Augusto Montenegro I e II | Bairro Da União – PQ 10 | Baixada Fluminense | Beco Do Macedo | Beija Flor I, II, III e IV | Belvedere I e II | Betânia | Boas Novas | Bom Jardim | Bom Jesus | Cachoeirinha | Campo Dourado I e II | Campos Elíseos I, II e III | Canaã | Canaranas | Carlos Braga | Celebridade | Celetra | Cemitério Dos Índios | Centro Chapada | Cidadão I | Cidadão VI | Cidadão VII | Cidadão XII | Cidade Nova I | Cidade Nova II | Colina Do Aleixo | Colônia Oliveira Machado | Colônia Santo Antônio | Com. Ouro Verde | Comunidade Luis Otavio | Comunidade Monte Cristo | Comunidade Nobre | Comunidade Peniel | Comunidade Sharp | Conj Acariquara | Conj Adrianópolis | Conj Ajuricaba | Conj Alphaville | Conj Americo Medeiros | Conj Aripuanã | Conj Asteca | Conj Ayapuá | Conj Boas Novas | Conj Canaranas | Conj Carijo | Conj Carlos Braga | Conj Celetra | Conj Costa E Silva | Conj Déborah | Conj. De Flores I | Conj. De Flores II | Conj Der Am | Conj Eldorado | Conj Francisca Mendes | Conj Hileia I e II | Conj Ica Paraíba | Conj Itaporanga II | Conj Itapuã | Conj Jardim Amazonas | Conj Jardim Paulista | Conj Jardim Petropolis | Conj João Bosco II | Conj Kissia | Conj Manauense | Conj Manoa | Conj Morada Do Sol | Conj Mundo Novo | Conj Murici | Conj Omar Aziz | Conj Ouro Verde | Conj Ozias Monteiro | Conj Parque Das Samambaias | Conj Petros | Conj Renato Souza Pinto I | Conj Rio Maracana | Conj Rio Maracanã | Conj Sargento | Conj Sergio Pessoa Neto | Conj Sta Cruz | Conj Subtenente | Conj Tropical | Conj Uirapuru | Conjunto Álvaro Neves | Conj Vila Amazônia | Conj Vila Da Barra | Conj Vila Gaia | Conj Vila Verde I e II | Cophasa | Coroado I | Coroado III | Costa E Silva | Crespo | Cristo Rei | Dallas | Dalva Toledo | Da Paz | Deborah | Deus Proverá | Dom Pedro | Duque De Caxias | Eduardo Braga | Eduardo Gomes | Educandos | Eldorado | Elegance | Espaço Verde | Eucalipto | Fazendinha | Flamanal | Flores | Fortaleza | Francisca Mendes | Francisca Mendes II | Galiléia | Guaianás I | Guaianás Ii | Hiléia I e II | Huascar Angelim | Hydea III | Ica Paraíba | Ilha Do Campos Elíseos | Ilhas Gregas | Inv. João Paulo | Itacolomy | Itapuranga | Itapuranga III | Japiim | Japiinlândia | Jardim Brasil | Jardim Das Américas | Jardim Do Édem | Jardim Do Hiléia | Jardim Encontro Das Águas | Jardim Europa | Jardim Imperial I e II | Jardim Itaoca | Jardim Paulista | Jardim São Luis | Jardim Versalles I, II e III | Jerusalém | Jesus Me Deu | João Bosco | Joao Paulo Suhab 4 Etapa | Jonasa | José Bonifacio | Jurema | Juruá | Kíssia I e II | Lagoa Verde | Laranjeira II Premium | Laranjeiras I | Lion | Lírio Do Vale I e II | Lot Agnus Dey | Lot America Do Sul | Lot América Do Sul | Lot Canaa | Lot Canaã | Lot Fortaleza | Lot Raquel | Lot Sao Luiz | Luiz Otávio | Manauense | Manoel Nogueira | Marina Do Davi | Monte Cristo | Monte Das Oliveiras | Monte Pascoal | Monte Sinai | Morar Mais | Morrinho | Morro Da Liberdade | Mosaico Ponta Negra | Mundo Novo | Murici | Nobre | Nossa Senhora Das Graças | Nova Cidade | Nova Esperança I e II | Nova Jerusalém | Novo Israel | Nsra. Do Perpétuo Socorro | Nsra Perpétuo Socorro | Nucleo 10 | Nucleo 11 | Nucleo 12 | Nucleo 13 | Nucleo 14 | Nucleo 5 | Nucleo 6 | Nucleo 7 | Nucleo 8 | Nucleo 9 | Núcleo I | Núcleo Ix | Núcleo V | Núcleo VI | Núcleo VII | Núcleo VIII | Núcleo X | Núcleo XI | Núcleo XIII | Núcleo XIV | Omar Aziz | Orla Ponta Negra | Osvaldo Frota I e II | Parque 10 | Parque Aripuanã | Parque Centenário | Parque Das Laranjeiras – Av. Nilton Lins | Parque Dos Franceses | Parque Dos Rios II | Parque Eduardo Braga | Parque Eduardo Gomes | Parque Florestal | Parque Mosaico | Parque Residências | Parque Sabiá | Parque Santa Etelvina | Parques Das Nações | Paulo Nery | Peniel | Petrópolis | Planeta Dos Macacos | Ponta Negra | Praça 14 | Pró-Morar Alvorada | Pros. Cachoeirinha | Pros. Gilberto Mestrinho | Pros. Ipixuna | Raio De Sol | Raiz | Redenção | Renato Souza Pinto I e II | Res. Alphaville II | Res. Alphaville III | Res. Alphaville IV | Resd Parque Verde | Resd Stillus | Resd Turim | Residenza | Riacho Doce I, II e III | Ribeiro Junior | Rio Piorini I, II, III, IV e V | Samambaia | Santa Cruz | Santa Etelvina I e II | Santa Luzia | Santa Marta | Santa Rosa | Santa Tereza | Santa Terezinha | Santo Agostinho | Santos Dumont | São Francisco | São Jorge | Sao Jose I | São José II | Sao Lazaro | São Sebastião | Sapolândia | Senador João Bosco | Sergio Pessoa | Sharp | Sta Luzia | Sta Marta | Sta Tereza | Sta Terezinha | Suhab João Paulo Etapa Iv | Terra Nova I, II e III | Tiradentes | Tropical | Uirapuru Orquídea | União Da Vitoria | Vale Do Sinai | Vera Cruz | Vila Da Barra | Vila Dos Lírios | Vila Humaita | Vila Municipal | Vila Parque | Vila Real | Vila Verde I e II | Villa Cidades | Vista | Vista Alegre | Vista Bela | Vista Do Sol | Vitalli | Vitoria Regia | Viver Melhor III | Zumbi I | Zumbi III | Compensa, Vila marinho, Rio Xingu, Vila da Prata, Conjunto Vitória Regia, Glória, São Raimundo, conjunto Aruana, presidente vargas, Aparecida, Conjunto Tocantins, Vieiralves, Conjunto Pantoja, Santo Antônio, Porta do Rio Negro, Condomínio Paradaiso Sky, Paradaiso Sunrise, Paradaiso River, Life Flores, Flex Tapajos, Smart Tapajos, Conquista Torquato, Conquista Rubi, Alegro, Conjunto Planalto]

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