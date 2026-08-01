Histórico

Fabi Diniz assume o cargo no MPAM e marca um momento histórico para o Ministério Público brasileiro ao lado de outros quatro novos promotores.

Manaus (AM) – A advogada Fabi Diniz de Queiroz Pilate tomou posse, nesta sexta-feira (31), como a primeira promotora de Justiça trans do Brasil aprovada em concurso público. A cerimônia, realizada pelo Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), também marcou a posse de outros quatro promotores substitutos que atuarão em comarcas do interior do estado.

Além de Fabi Diniz, foram empossados Gabriela Ferreira Alves da Silva, Vinicius Freires da Silva, Camyle Cavalcanti Leitão e Lina Cardoso Fernandes. Os novos membros atuarão, respectivamente, nas comarcas de Uarini, Ipixuna, Canutama, Jutaí e Tonantins, reforçando a presença institucional do MPAM no interior do Amazonas.

Posse representa marco para o Ministério Público

A posse de Fabi Diniz é considerada um momento histórico para o Ministério Público brasileiro por representar um avanço na inclusão e na diversidade dentro do sistema de Justiça.

Durante a cerimônia, a nova promotora afirmou que sua conquista vai além da trajetória pessoal e simboliza o fortalecimento dos princípios constitucionais da igualdade.

“Não vejo apenas como uma conquista individual, e sim como um sinal de que a Constituição pode, pouco a pouco, concretizar sua promessa de igualdade. Essa posse demonstra que o serviço público pode refletir a pluralidade da sociedade à qual temos o dever de servir.”

PGJ destaca fortalecimento institucional

Ao abrir a sessão solene, a procuradora-geral de Justiça, Leda Mara Nascimento Albuquerque, afirmou que os novos promotores ingressam em uma instituição fortalecida, que tem investido em tecnologia, inovação, infraestrutura e modernização para ampliar o atendimento à população.

Ela também ressaltou o significado da posse de Fabi Diniz para o Ministério Público brasileiro.

“A sua conquista transcende a vitória pessoal e demonstra que a Constituição ganha vida quando as instituições públicas acolhem a pluralidade do nosso povo. Sua trajetória inspira a sociedade brasileira e reafirma o compromisso do Ministério Público com a diversidade, a inclusão e a proteção da dignidade humana.”

Novos promotores reforçam atuação no interior

Em nome da turma empossada, a promotora Gabriela Ferreira Alves da Silva destacou que o ingresso na carreira representa o compromisso de defender os direitos da população e fortalecer a atuação do Ministério Público nas regiões mais distantes da Amazônia.

Segundo ela, exercer a função ministerial no interior exige sensibilidade diante dos desafios sociais e geográficos do estado.

O presidente da Associação Amazonense do Ministério Público (AAMP), Kepler Antony Filho, incentivou os novos promotores a atuarem como agentes de transformação social, enquanto o vice-governador Serafim Corrêa destacou a importância da presença do Ministério Público nas cidades do interior.

MPAM anuncia nova convocação

Ao encerrar a cerimônia, Leda Mara Albuquerque reafirmou que a missão dos novos promotores é servir à população amazonense com compromisso e responsabilidade.

A procuradora-geral informou ainda que o promotor substituto Zacarias Laureano de Souza Neto desistiu da posse para permanecer na carreira da magistratura no Acre. Com isso, o próximo candidato aprovado no concurso será convocado para completar o quadro de novos membros do Ministério Público do Amazonas.

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