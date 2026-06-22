VPC20

VPC20 substitui a antiga VPC10 e oferece cobertura mais ampla contra infecções causadas pelo pneumococo

O Amazonas recebeu 14.670 doses da vacina Pneumocócica Conjugada 20-valente (VPC20), novo imunizante que passa a fazer parte do calendário de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS). A informação foi divulgada nesta segunda-feira (22) pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

A nova vacina substitui a VPC10 e amplia a proteção contra doenças causadas pela bactéria Streptococcus pneumoniae, conhecida como pneumococo. Além disso, o imunizante oferece cobertura contra um número maior de sorotipos associados a infecções e complicações graves.

Nova vacina amplia proteção contra doenças pneumocócicas

A bactéria pneumococo é responsável pela doença pneumocócica, que pode provocar quadros como otite média e sinusite. Em situações mais graves, no entanto, pode causar a doença pneumocócica invasiva (DPI), associada a complicações severas e internações.

Com a chegada da VPC20, a população passa a contar com proteção contra os sorotipos 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 8, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F e 33F. Dessa forma, a vacina amplia a prevenção contra as principais variantes da bactéria e contra as sequelas causadas pelas formas invasivas da doença.

Substituição da VPC10 representa avanço na imunização

De acordo com a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, a incorporação da nova vacina fortalece a estratégia de imunização no estado.

“A incorporação da VPC20 amplia a proteção oferecida pelo SUS e reforça o compromisso com a prevenção de doenças que podem causar complicações e internações. É uma medida que contribui para a proteção e a redução da circulação de sorotipos associados às doenças pneumocócicas”, avalia.

Além disso, a mudança acompanha a ampliação das estratégias de prevenção adotadas pelo Ministério da Saúde para reduzir a incidência de doenças pneumocócicas no país.

Vacinação em dia ajuda a prevenir casos graves

A gerente de Imunização da FVS-RCP, Angela Desirée, destaca a importância de manter a caderneta vacinal atualizada.

“Cada dose aplicada representa uma oportunidade de proteção. Por isso, reforçamos a importância de que as famílias acompanhem o calendário vacinal e procurem os serviços de saúde para garantir que crianças estejam protegidas no momento adequado”, comentou.

Segundo a especialista, a vacinação continua sendo uma das medidas mais eficazes para prevenir formas graves da doença e reduzir o risco de complicações.

Crianças estão entre os grupos prioritários

A doença pneumocócica pode afetar pessoas de todas as idades. Entretanto, crianças menores de cinco anos, idosos e pessoas com condições de saúde específicas apresentam maior risco de desenvolver complicações.

Por esse motivo, o Ministério da Saúde estabeleceu a meta de vacinar pelo menos 95% do público-alvo da rotina vacinal.

Vacina será distribuída para todos os municípios

A FVS-RCP orienta a população a acompanhar os canais oficiais das prefeituras e das unidades de saúde para obter informações sobre o início da aplicação da VPC20 em cada município.

A vacinação será gratuita e ocorrerá em todo o Amazonas. No entanto, a oferta seguirá o cronograma de distribuição e retirada das doses pelas secretarias municipais de saúde.

Além disso, cada município poderá adotar estratégias específicas para ampliar a cobertura vacinal e alcançar o público-alvo em seu território.

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