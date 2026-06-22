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Ministro do STF analisará laudos médicos e caso de arma apreendida para definir se ex-presidente permanece em prisão domiciliar

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deve decidir até a próxima quinta-feira (25) se mantém ou não a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. O prazo marca o fim dos 90 dias de medida temporária concedida pela Corte.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde 27 de março deste ano, após ser condenado a 27 anos e três meses de prisão no processo relacionado à trama golpista.

Defesa cita problemas de saúde para manter medida

Inicialmente, a defesa do ex-presidente solicitou a permanência em casa. Os advogados argumentaram ao STF que Bolsonaro não teria condições de retornar ao sistema prisional naquele momento.

Além disso, a equipe jurídica destacou o agravamento do quadro de saúde do ex-presidente, que, na ocasião, se recuperava de uma pneumonia bacteriana.

Agora, Moraes deve avaliar novos exames apresentados pela defesa. Com isso, o ministro vai decidir se Bolsonaro permanece em prisão domiciliar ou se deve retornar ao regime fechado.

Caso de arma também entra na análise

Outro ponto que pode influenciar a decisão envolve a apreensão de uma arma ligada a Bolsonaro.

Na semana passada, um segurança do ex-presidente foi parado em uma blitz, em Brasília, enquanto transportava o armamento. Segundo o militar, a arma seria levada para manutenção.

Ao tomar conhecimento do caso, Alexandre de Moraes solicitou esclarecimentos. Além disso, o ministro questionou o motivo do reparo “às vésperas do encerramento do período de 90 dias da domiciliar”.

Regras da prisão domiciliar

Atualmente, Bolsonaro cumpre medidas restritivas determinadas pelo STF. Entre elas, está o uso de tornozeleira eletrônica, que monitora sua localização em tempo real.

Além disso, o ex-presidente só pode receber visitas com autorização do Supremo. Agentes da Polícia Militar também reforçam a segurança no entorno da residência para evitar qualquer tentativa de fuga.

Por outro lado, outras restrições seguem em vigor. Bolsonaro está proibido de usar celular, acessar redes sociais — inclusive por meio de terceiros — e também de gravar vídeos para divulgação na internet.

Decisão deve sair até quinta-feira

Dessa forma, a decisão de Alexandre de Moraes deve definir os próximos passos do processo. Até lá, o STF analisa as condições médicas e os elementos do caso para determinar se a prisão domiciliar será mantida ou encerrada.

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