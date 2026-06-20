Pesquisa divulgada neste sábado pelo Datafolha aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantém a liderança na corrida presidencial de 2026, com 41% das intenções de voto no primeiro turno. Na segunda colocação aparece o senador Flávio Bolsonaro, com 31%.
O levantamento foi realizado entre os dias 17 e 19 de junho, com 2.004 eleitores em todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
Cenário de primeiro turno
Além de Lula e Flávio Bolsonaro, outros nomes aparecem com percentuais menores na pesquisa:
- Ronaldo Caiado – 3%
- Romeu Zema – 2%
- Aécio Neves – 2%
- Joaquim Barbosa – 1%
- Augusto Cury – 2%
- Cabo Daciolo – 1%
- Rui Costa Pimenta – 1%
- Samara Martins – 2%
Brancos e nulos somaram 7%, enquanto 4% dos entrevistados disseram não saber em quem votar.
Simulação de segundo turno
No cenário de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o atual presidente aparece com 47% das intenções de voto, contra 43% do senador.
A pesquisa também simulou disputas entre Lula e outros possíveis candidatos:
- Lula: 47% x Caiado: 41%
- Lula: 48% x Zema: 39%
Pesquisa ouviu mais de 2 mil eleitores
Segundo o Datafolha, foram entrevistados 2.004 eleitores com mais de 16 anos em diferentes regiões do país. O levantamento possui nível de confiança de 95% e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o código BR-09956/2026.
*Com informações do Extra
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