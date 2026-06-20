Eleições 2026

Levantamento do Datafolha indica Lula com vantagem confortável no primeiro turno

Pesquisa divulgada neste sábado pelo Datafolha aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantém a liderança na corrida presidencial de 2026, com 41% das intenções de voto no primeiro turno. Na segunda colocação aparece o senador Flávio Bolsonaro, com 31%.

O levantamento foi realizado entre os dias 17 e 19 de junho, com 2.004 eleitores em todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Cenário de primeiro turno

Além de Lula e Flávio Bolsonaro, outros nomes aparecem com percentuais menores na pesquisa:

Ronaldo Caiado – 3%

Romeu Zema – 2%

Aécio Neves – 2%

Joaquim Barbosa – 1%

Augusto Cury – 2%

Cabo Daciolo – 1%

Rui Costa Pimenta – 1%

Samara Martins – 2%

Brancos e nulos somaram 7%, enquanto 4% dos entrevistados disseram não saber em quem votar.

Simulação de segundo turno

No cenário de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o atual presidente aparece com 47% das intenções de voto, contra 43% do senador.

A pesquisa também simulou disputas entre Lula e outros possíveis candidatos:

Lula: 47% x Caiado: 41%

Lula: 48% x Zema: 39%

Pesquisa ouviu mais de 2 mil eleitores

Segundo o Datafolha, foram entrevistados 2.004 eleitores com mais de 16 anos em diferentes regiões do país. O levantamento possui nível de confiança de 95% e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o código BR-09956/2026.

*Com informações do Extra

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