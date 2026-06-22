Festival

Quero que você entenda que a combinação de calor extremo, álcool e energético é a receita perfeita para uma desidratação severa

O mês de junho chegou e o coração de todos nós, amazonenses, já bate no ritmo da batucada ou marujada. A contagem regressiva para o Festival Folclórico de Parintins movimenta nossos portos, lanchas e os tradicionais barcos rumo à Ilha da Magia. É tempo de celebrar nossa cultura, dançar as toadas de Garantido e Caprichoso e se jogar na festa.

No entanto, como urologista, preciso fazer um alerta de saúde fundamental para que a sua única preocupação seja a contagem de pontos no Bumbódromo: o risco real de sobrecarga renal nesse período.

A jornada para a ilha costuma começar com muita euforia ainda nas embarcações, onde o consumo de bebidas alcoólicas e energéticos é elevado para aguentar as longas horas de viagem.

Quando desembarcamos em Parintins, o calor intenso do nosso verão amazônico entra em cena. Para aplacar a alta temperatura, o consumo de cerveja, drinks e energéticos dispara. É exatamente aí que mora o perigo para o seu sistema urinário.

Quero que você entenda que a combinação de calor extremo, álcool e energético é a receita perfeita para uma desidratação severa. O álcool inibe o hormônio responsável por reter água no corpo, fazendo você urinar muito mais do que o normal.

Já os energéticos, ricos em cafeína, aceleram o metabolismo e potencializam esse efeito diurético. Em um ambiente quente, você perde líquido pelo suor e pela urina de forma acelerada, muitas vezes sem perceber a gravidade da situação.

Quando o seu organismo desidrata, os seus rins são obrigados a trabalhar em dobro. Eles precisam filtrar o sangue com muito menos água disponível, tornando a urina extremamente concentrada.

Essa sobrecarga aumenta consideravelmente o risco de crises de cálculo renal, as temidas pedras nos rins, além de infecções urinárias e, em casos mais graves, episódios de insuficiência renal aguda. Sentir dores nas costas, redução no volume da urina ou notar uma coloração muito escura são sinais claros de que o seu corpo está pedindo socorro.

Para evitar que o seu festival termine em um hospital, divido com você a minha principal recomendação médica, que é simples e não estraga a diversão de ninguém: a regra da compensação. Para cada copo de bebida alcoólica ou energético que você consumir, tome pelo menos um copo de água mineral.

Além da hidratação constante, esteja atento aos sinais de alerta emitidos pelo seu organismo ao longo da maratona festiva. Caso sinta desconforto abdominal, dores lombares persistentes ou note uma coloração incomum na urina, não ignore esses sintomas por conta da euforia.

O acesso rápido a um posto de atendimento médico local é essencial para descartar quadros agudos que possam comprometer a sua integridade física. Lembre-se de que a prudência é a melhor aliada da celebração, permitindo que você aproveite cada instante com segurança.

Priorizar o seu bem-estar é a forma mais inteligente de assegurar que a próxima edição do Festival de Parintins seja ainda melhor.

Faça da água gelada, dos sucos naturais e da água de coco os seus grandes aliados nos intervalos entre as festas. Curtir o festival com saúde é garantir que as suas memórias da ilha sejam apenas de alegria.

Cuide do seu corpo, hidrate-se constantemente e brinque o boi-bumbá com responsabilidade. Seus rins agradecem!

Dr. Flávio Antunes é urologista, referência em infertilidade masculina. Com mais de 20 anos de experiência, atende no Urocentro em Manaus e é professor da UFAM. CRM-AM 4851, RQE 1178. Instagram: @drflavioantunesuro

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