Premiações

Porque CEOs, CMOs e tomadores de decisão precisam olhar para a descentralização estratégica das grandes plataformas e marcas globais fora dos palcos oficiais.

O início de mais uma edição do Cannes Lions traz insights que vão muito além das premiações tradicionais. Para lideranças no crescimento empresarial e transformação digital, o termômetro do festival começa a subir antes mesmo das primeiras palestras.

Guilherme da Luz, CEO da Gluz Digital, agência internacional especializada em SEO e marketing digital, mais uma vez faz a cobertura do evento para o AcontecendoAqui.com.br. Ele carrega na bagagem uma presença consecutiva no Palais des Festivals desde 2013, com uma visão analítica e cuidadosa de cada nova tendência e abordagem.

É no coração operacional do evento onde jornalistas, produtores de conteúdo e equipes de comunicação globais se articulam. No Press Centre que se revelam os sinais das teses de negócios e tendências que guiarão o mercado nos próximos meses. Compreender essa dinâmica exige maturidade de mercado.

Sob o olhar de quem acompanha a evolução do ecossistema de negócios há mais de uma década, o festival em 2026 consolida uma mudança profunda em sua geografia e estratégia.

A expansão territorial das marcas: estratégia além dos limites físicos

O desenho estratégico da ocupação de espaços em Cannes passou por uma transformação radical. Há cerca de dez anos, o Palais des Festivals centralizava a grande maioria das ativações corporativas, experiências imersivas e estandes de patrocinadores. Hoje, embora o Palais permaneça como o núcleo institucional para debates, painéis e premiações, o grande motor de relacionamento das corporações mudou de endereço.

As marcas líderes globais expandiram sua atuação para a Croisette, ocupando hotéis, beach clubs e estruturas proprietárias temporárias pela cidade. Esta descentralização reflete uma clara evolução na cultura organizacional e nas estratégias de go-to-market.

Para engajar stakeholders de alto nível, os ambientes puramente expositivos deram lugar a ecossistemas proprietários imersivos. Eles são projetados para gerar networking qualificado, fechar parcerias comerciais de longo prazo e demonstrar inovação em tempo real.

Inteligência artificial e a disputa pelas plataformas de atenção

No centro das discussões de negócios de 2026, a inteligência artificial deixa de ser uma promessa tecnológica de bastidores e assume o protagonismo. Ela agora é destacada como essencial na governança e na diferenciação competitiva das corporações.

Big techs e grandes plataformas utilizam seus espaços proprietários para mensurar o impacto real da IA na transformação digital das empresas. A ideia é conectar soluções técnicas a métricas de crescimento de negócios.

Adicionalmente, a ascensão da economia dos criadores redesenha a alocação de orçamentos e as estratégias de marca. A disputa pela atenção tornou-se mais fragmentada e complexa, exigindo dos gestores uma visão que integre dados de performance, posicionamento institucional e canais de distribuição descentralizados.

“Com mais de dez anos de vivência em Cannes, fica claro que o festival atingiu um ponto de inflexão. Pela primeira vez, a eficiência da governança, a maturidade tecnológica e o poder de diferenciação da marca não competem por orçamento, mas operam juntos como uma engrenagem única de crescimento.”

Quando o Cannes Lion abre as portas do Press Centre ele evidencia todo o trabalho que jornalistas, fotógrafos e criadores têm constantemente. Fica claro o esforço coletivo que há para acompanhar as tendências e aderir à modernidade do mercado.

O que líderes e gestores podem aprender com isso

Não são poucas as lições ou os aprendizados que os gestores podem absorver ao participarem do Cannes Lions 2026, pelo contrário. Durante todo o evento é possível se conectar de forma profunda com as novidades do mercado e estratégias que já foram comprovadas.

Ao longo dos anos, o evento ganhou cada vez mais notoriedade no mundo. Atualmente o Cannes Lions reúne os gestores mais engajados e que estão dispostos a se familiarizar com as modernidades do mercado.

Durante o evento diversos aprendizados podem ser construídos conforme os participantes se integram.

Descentralização como vantagem competitiva

Assim como o festival expandiu-se além de seus muros físicos, as estratégias corporativas contemporâneas devem explorar pontos de contato descentralizados. Só assim poderão construir ecossistemas de relacionamento mais profundos e menos saturados com seus clientes e parceiros.

Inteligência artificial aplicada a resultados

A liderança corporativa deve focar na IA não apenas como ferramenta de automação técnica. Ela deve ser vista como pilar de transformação digital, integrando dados, governança e experiência do cliente para acelerar o crescimento empresarial.

Novas fronteiras da economia criativa

A presença massiva de criadores de conteúdo e plataformas de mídia imersiva em ambientes de negócios demonstra que o posicionamento de marca eficiente exige flexibilidade estrutural. Além disso, é indispensável que haja parcerias estratégicas com ecossistemas de terceiros.

Vetores estratégicos nos próximos dias

A expansão territorial das marcas;

IA na matriz de valor;

A força da creator economy;

A batalha das plataformas por retenção;

Ecossistemas conectados.

No decorrer dos próximos dias, nossa análise acompanhará de perto tanto a agenda institucional dos painéis quanto a dinâmica pulsante que ocorre fora deles.

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Sobre o autor: Guilherme da Luz é CEO da Gluz Digital, agência internacional especializada em SEO e marketing digital, e acompanha o Cannes Lions presencialmente desde 2013.

Leia a versão original em: https://acontecendoaqui.com.br/cannes/cannes-2026/press-centre-abre-as-portas-para-o-cannes-lions-2026-e-uma-croisette-cada-vez-mais-ocupada-pelas-marcas/