Foragido

Eduardo Henrique Nobre Klem é procurado após morte de trabalhador durante discussão em condomínio na zona centro-sul

A polícia realiza uma operação de busca para localizar Eduardo Henrique Nobre Klem, 54 anos, suspeito de matar a facadas Rafael Souza Santos, 35 anos, trabalhador da manutenção do Residencial Conjunto Tocantins.

O crime ocorreu na manhã desta quarta-feira (24), no Bloco 14C, na Avenida Constantino Nery, bairro Chapada, zona centro-sul de Manaus.

Homicídio

De acordo com informações, Rafael foi atingido no peito durante uma discussão e não resistiu aos ferimentos. Logo após o ataque, Eduardo fugiu para uma área de mata próxima e permanece sendo procurado pelas forças de segurança.

Além disso, conforme relatos da síndica e de moradores, o suspeito acumula mais de 30 registros de ocorrência. A polícia afirma que o morador já era conhecido por comportamentos agressivos e por ameaçar vizinhos e funcionários do condomínio.

Por outro lado, a família relatava que ele enfrentava transtornos mentais. Já moradores afirmam que o comportamento era marcado por episódios recorrentes de hostilidade.

“Esse cidadão aí (Eduardo), tem mais de 30 boletins de ocorrência na delegacia. Ele sempre deu problema aqui, é só ele que dá problema aqui dentro do Tocantins, com morador, com funcionários. Ele alega que tem problema mental”, diz o comandante da PM, César Sampaio.

Investigações

As investigações seguem com foco na captura do suspeito. Além disso, a polícia analisa o histórico de denúncias que já indicavam risco dentro do condomínio. Rafael Souza Santos era natural da Bahia e deixa um filho de dois anos.

Por fim, um ex-cunhado da vítima esteve no local após ser informado do crime. Ele declarou à polícia que Rafael não possui familiares em Manaus, exceto o filho.

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