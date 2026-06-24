Combate

Ações da PMAM incluem patrulhamento, orientação ao público e estandes de conscientização durante o evento no Amazonas.

arintins (AM) – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), intensificará as ações de prevenção à violência contra as mulheres durante o 59º Festival de Parintins, a 369 quilômetros de Manaus. A operação contará com o reforço da Ronda Maria da Penha, que atuará com equipes especializadas em orientação, acolhimento e prevenção de casos de violência doméstica, familiar e de gênero durante o evento.

As equipes realizarão patrulhamento em diversos pontos da cidade, incluindo a área interna e o entorno do Bumbódromo, onde acontecem as apresentações dos bois Caprichoso e Garantido.

Ações

Além do policiamento ostensivo, a PMAM instalará estandes de conscientização em locais estratégicos, como a Praça da Catedral de Nossa Senhora do Carmo e a área próxima ao Mercado Municipal.

Nos espaços, serão oferecidas atividades educativas, distribuição de material informativo e orientações sobre prevenção à violência contra a mulher, além de divulgação dos canais de denúncia.

Orientação

De acordo com a comandante da Ronda Maria da Penha, major PM Clesia Franciane, a prevenção é uma das principais estratégias para reduzir situações de risco durante grandes eventos.

Entre as orientações repassadas estão cuidados básicos como consumo responsável de bebidas alcoólicas, evitar aceitar bebidas de desconhecidos e manter os recipientes sempre sob vigilância.

“Queremos lembrar que o festival é um evento de alegria, mas precisa ser vivido com responsabilidade”, afirmou a comandante.

Ela também reforçou a importância de permanecer acompanhada de pessoas de confiança e manter contato frequente com familiares ou amigos durante o evento.

Denúncia

A comandante destacou ainda que a denúncia é fundamental no enfrentamento à violência contra a mulher, permitindo o acolhimento das vítimas e a responsabilização dos agressores.

Em caso de ocorrência, a Ronda Maria da Penha disponibilizará o número (92) 99527-8008 para atendimento.

Canais

A PMAM manterá ativos outros canais de emergência durante o festival, incluindo o 11º Batalhão de Polícia Militar de Parintins, a Companhia de Policiamento Turístico (CPTur) e o disque-denúncia 190, que funcionará 24 horas.

Todos os contatos estarão disponíveis para emergências, denúncias e solicitações de apoio policial durante o período do festival.

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