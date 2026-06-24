Vila Nova

O crime foi flagrado por câmeras no Centro da cidade; o atirador tentou fugir para a capital, mas foi interceptado pela Rota na Rodovia dos Imigrantes.

Santos (SP) – Um homicídio chocou o bairro Vila Nova na manhã desta terça-feira (23). Câmeras de segurança registraram o momento em que um motorista caminha em direção ao próprio carro e mata um morador de rua com um tiro na cabeça na rua Sete de Setembro. Socorristas do Samu foram acionados, mas o rapaz morreu no local antes de receber atendimento.

Logo após o disparo, o autor entrou no veículo e iniciou uma fuga em direção à capital paulista.

Captura

A fuga do atirador terminou na Rodovia dos Imigrantes graças à tecnologia de monitoramento. Um radar inteligente detectou as placas do carro perto do Viaduto Matheus Torloni e acionou a Polícia Militar.

Rapidamente, policiais da Rota montaram um cerco e interceptaram o suspeito na pista. Durante as buscas na casa do investigado, os policiais apreenderam um revólver calibre .38, usado na execução.

Depoimento

Ao prestar esclarecimentos aos policiais da Rota, o homem alegou que agiu em legítima defesa do seu patrimônio. Segundo a versão dele, a vítima tentava arrombar o veículo para cometer um furto.

A equipe da PM encaminhou o condutor para a Delegacia de Homicídios de Santos. No entanto, mesmo diante da gravidade da execução em plena luz do dia, o atirador acabou solto logo após prestar depoimento.

Investigação

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) explicou em nota que a liberação do suspeito seguiu estritamente o Artigo 302 do Código de Processo Penal. A lei brasileira define regras específicas para a prisão em flagrante. Como o prazo legal do flagrante expirou e o homem colaborou entregando a arma, ele ganhou o direito de responder ao processo em liberdade.

A 3ª Delegacia de Homicídios da Deic assumiu o caso e segue com as investigações para fechar o inquérito.

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