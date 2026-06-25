Suspensão

Agência determinou a apreensão do Artro100 e suspendeu lotes de creatina em gomas após identificar irregularidades

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão do suplemento alimentar em cápsulas da marca Artro100, produzido por empresa desconhecida. A resolução foi publicada nesta quinta-feira (25) no Diário Oficial da União e também proíbe a venda, a distribuição, a fabricação, a divulgação e o uso do produto.

Anvisa determina apreensão do suplemento Artro100

Em nota, a Anvisa informou que a medida foi adotada porque o suplemento tem origem e composição indeterminadas. Além disso, o produto era divulgado com alegações terapêuticas não permitidas para alimentos.

Segundo a agência, a publicidade atribuía ao suplemento benefícios como combater inflamações, fortalecer articulações, aliviar desconfortos e melhorar a mobilidade, afirmações que não são autorizadas para esse tipo de produto.

Agência aponta irregularidades na composição e na publicidade

De acordo com a Anvisa, suplementos alimentares não podem ser comercializados com promessas de prevenção, tratamento ou cura de doenças. Por isso, a agência determinou a apreensão de todos os lotes do Artro100 e proibiu sua comercialização em todo o país.

Lotes de creatina em gomas são recolhidos

Em outra resolução publicada nesta quinta-feira, a Anvisa suspendeu a comercialização, a distribuição, a divulgação e o consumo dos lotes 0061.02.2026, 0367.11.2025 e 0012.01.2026 do suplemento alimentar de creatina em gomas mastigáveis sabor uva verde, fabricado pela empresa Idn Labs Indústria Farmacêutica & Food Supplements Ltda.

Empresa comunicou recolhimento voluntário

Segundo a Anvisa, a própria empresa comunicou o recolhimento voluntário dos produtos após identificar que o teor de creatina estava fora dos limites estabelecidos.

“Além disso, os produtos apresentavam irregularidades de rotulagem, com uso de alegações não autorizadas, divergências quanto ao fabricante e outras inconformidades que comprometem a segurança e a conformidade regulatória do produto”, informou a agência.

Com isso, a Anvisa orienta consumidores a não utilizarem os produtos atingidos pelas medidas e a verificarem os lotes antes do consumo.

(*) Com informações da Agência Brasil

Leia Mais:

Anvisa proíbe produtos à base de cannabis