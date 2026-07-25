Viralizou

Evento foi transferido para a UFMT após o prefeito de Cuiabá barrar a realização no Parque das Águas e viralizar com uma declaração sobre ser "hétero".

O campeonato de “Farmar Aura” acabou envolvido em uma polêmica em Cuiabá após o prefeito Abilio Brunini (PL) barrar a realização do evento no Parque das Águas. Depois da decisão, a competição foi transferida para o estacionamento do Restaurante Universitário (RU) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), onde ocorreu normalmente na noite de sexta-feira (24).

A repercussão ganhou força depois que o prefeito afirmou, em vídeo publicado nas redes sociais, que desconhecia o significado da expressão “farmar aura”.

“Cara, eu não sei. Sou hétero, não sei como é essas coisas”, declarou.

Além disso, Abilio afirmou que a Prefeitura não recebeu pedido de autorização para uso do parque e disse que o campeonato não apresentava interesse público.

“Não vejo uma justificativa de interesse público para que isso aconteça. Qual é o interesse público? Desvirtuar o conceito da saúde mental? Levar uma cultura que não produz efeito edificante?”, afirmou.

Após o veto, o organizador Cleofas Lopes anunciou a mudança do local por meio das redes sociais.

“Infelizmente a nossa competição anual foi cancelada no Parque das Águas. Agora vai ser aqui, no estacionamento da UFMT”, disse.

Evento reuniu jovens e premiou vencedores

Mesmo após a mudança, o campeonato aconteceu conforme o previsto. As inscrições começaram às 18h e 16 participantes disputaram a competição.

Segundo a organização, o evento também reuniu famílias e crianças acompanhadas pelos pais. Além disso, o consumo de bebidas alcoólicas foi proibido durante toda a programação.

Os três primeiros colocados receberam premiações. O campeão levou R$ 150 e um combo de uma lanchonete parceira. Já o segundo colocado ganhou R$ 50 e um lanche. O terceiro recebeu um lanche, uma camiseta oficial do evento e um fardo de refrigerante.

Para Cleofas Lopes, o campeonato representa uma forma de expressão da nova geração e de ocupação dos espaços públicos.

“Esse campeonato é um grito da nossa geração. Assim como outras gerações tiveram suas modas, a nossa também terá. Queremos mostrar que os jovens podem ocupar os espaços públicos”, afirmou.

O que significa “farmar aura”?

Popular nas redes sociais em 2025, a expressão “farmar aura” nasceu dos jogos eletrônicos. No universo gamer, “farmar” significa acumular recursos ou experiência ao repetir determinadas ações.

Nas redes, porém, o termo ganhou outro significado. Hoje, “farmar aura” representa atitudes que aumentam o carisma, o estilo ou a popularidade de uma pessoa, como se ela acumulasse “pontos” de admiração diante dos outros.

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