Festival de Parintins

Dermatologista orienta quais produtos não podem faltar durante o Festival de Parintins

Quem vai aproveitar o Festival de Parintins precisa se preocupar não apenas com a fantasia e a maquiagem, mas também com a saúde da pele. O calor intenso, a exposição prolongada ao sol e as longas caminhadas exigem cuidados especiais para evitar irritações, aumento da oleosidade e até o surgimento de acne.

Segundo a médica dermatologista Anne Amaral, professora da pós-graduação da Afya Educação Médica, montar uma necessaire com os produtos certos faz toda a diferença para enfrentar os dias de festa.

Sol e calor exigem proteção redobrada

De acordo com a especialista, as altas temperaturas favorecem o aumento da transpiração e da oleosidade da pele, o que pode provocar desconfortos ao longo da programação.

“O calor intenso promove excesso de transpiração e aumento da oleosidade da pele. Isso pode favorecer o aparecimento de acne e irritações, principalmente quando a pessoa passa longos períodos exposta ao sol e ao calor”, explica.

Por isso, ela reforça que a proteção contra os raios solares deve ser prioridade.

“É muito importante manter a fotoproteção, seja com roupas adequadas, chapéus ou, principalmente, com o uso do filtro solar. Rosto, pescoço, braços e orelhas são áreas mais expostas e que exigem atenção redobrada”, orienta.

O que levar na necessaire?

Além do protetor solar, alguns produtos ajudam a manter a pele protegida durante os dias de festa.

A dermatologista recomenda incluir:

Protetor solar facial e corporal;

Hidratante labial;

Demaquilante;

Água micelar.

“Se eu estivesse organizando minha necessaire para Parintins, com certeza não deixaria de levar fotoproteção facial e corporal, hidratante labial, demaquilante e água micelar. São produtos fundamentais para proteger e cuidar da pele durante os dias de festa”, afirma.

Hidratação também faz diferença

Além dos cuidados externos, manter o organismo hidratado também é essencial durante o festival.

Segundo Anne Amaral, é importante beber bastante água, consumir frutas ricas em líquidos e utilizar produtos hidratantes compatíveis com cada tipo de pele.

“A hidratação é fundamental. É importante beber bastante água, consumir frutas ricas em líquidos e utilizar séruns, hidratantes corporais e outros produtos que ajudem a manter a pele hidratada durante os dias de calor intenso”, destaca.

Cada tipo de pele precisa de cuidados específicos

A especialista lembra que pessoas com pele oleosa, seca ou sensível devem escolher produtos adequados às suas características para evitar irritações.

“Os veículos dos produtos são muito importantes. Existem opções em sérum, gel-creme e creme, e cada tipo de pele responde melhor a uma formulação específica. O ideal é buscar orientação dermatológica para montar uma rotina adequada”, explica.

Maquiagem artística exige remoção completa

As maquiagens inspiradas nos bois Caprichoso e Garantido fazem parte da tradição do Festival de Parintins. No entanto, tão importante quanto produzir o visual é remover completamente os produtos antes de dormir.

“A alegria do festival é justamente poder se caracterizar e participar dessa manifestação cultural tão importante para a nossa região. Mas é fundamental remover completamente a maquiagem antes de dormir para evitar irritações, obstrução dos poros e aparecimento de acne”, alerta.

Para fazer a limpeza da pele corretamente, Anne Amaral recomenda utilizar água micelar e demaquilante após o fim da programação.

“O mais importante é preparar bem a pele, usar produtos de qualidade e, ao final da festa, realizar uma limpeza completa para remover toda a maquiagem aplicada durante o dia ou a noite”, conclui.

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