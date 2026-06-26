Meio Ambiente

Recursos do Projeto Floresta+ Amazônia beneficiam 282 produtores rurais que preservam áreas de vegetação nativa no município

O Governo do Amazonas entregou, nesta quinta-feira (25), em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), o Cheque Verde no valor de R$ 2.255.539,60 para 282 produtores rurais contemplados pelo Projeto Floresta+ Amazônia.

A iniciativa é coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), executada em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e operacionalizada no estado pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).

Os recursos são destinados ao Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), mecanismo que remunera agricultores familiares e pequenos produtores que preservam áreas de vegetação nativa em suas propriedades.

Programa reconhece produtores que preservam a floresta

Durante a cerimônia, o governador Roberto Cidade afirmou que o programa reconhece o trabalho dos produtores rurais e fortalece as políticas ambientais do Estado.

“Que a gente possa trazer mais benefícios para essas pessoas que preservam a nossa floresta e o Ipaam está sendo fundamental, com mais de dois milhões de investimentos”, afirmou o governador.

Além disso, a entrega representa mais uma etapa da política de incentivo à conservação ambiental na Amazônia. Os recursos são provenientes do Fundo Verde para o Clima (Green Climate Fund – GCF), uma das principais fontes internacionais de financiamento para ações de enfrentamento às mudanças climáticas.

Também participaram da solenidade o vice-governador Serafim Corrêa, a primeira-dama Thaisa Cidade, o prefeito de Autazes, José Thomé Neto, a deputada estadual Brena Dianná, além de representantes dos governos federal e estadual e de organismos internacionais.

Representando o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o coordenador-geral de Instrumentos Econômicos para o Controle do Desmatamento, João Mourão, destacou que os recursos são resultado das políticas de redução do desmatamento.

“É uma felicidade enorme para o governo federal, a gente fecha um ciclo, a gente conseguiu captar os recursos por conta da redução do desmatamento que a gente fez entre 2014 e 2016. Então a gente captou e está fazendo ele chegar aqui na ponta para os produtores familiares. É uma felicidade incrível para valorizar que a gente, de fato, está preservando a floresta nesse país”, explicou.

O diretor-presidente do Ipaam, Gustavo Picanço, ressaltou a importância da parceria entre os órgãos envolvidos.

“Hoje é um dia muito importante, principalmente aqui para o município de Parintins, que vamos entregar um Cheque Verde, pelo programa de serviços ambientais. São em torno de 280 famílias beneficiadas. É um programa que a gente vem fazendo em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente, o Pnud e o Floresta+. O Ipaam tem um trabalho fundamental, junto com o governo federal, para fazer chegar esse recurso até essas pessoas que mantêm a nossa floresta em pé”, disse.

Projeto Floresta+ amplia acesso ao pagamento por serviços ambientais

O Projeto Floresta+ Amazônia busca ampliar o acesso de agricultores familiares e pequenos produtores aos mecanismos de incentivo à conservação ambiental, valorizando economicamente a floresta preservada.

No Amazonas, a modalidade Conservação é executada pelo Ipaam e atende produtores que cumprem os critérios socioambientais estabelecidos pelo programa.

Segundo a coordenadora local do projeto e representante do Pnud, Julia Linhares, o trabalho de regularização ambiental tem ampliado o número de agricultores aptos a receber o benefício.

“O projeto já está há quatro anos aqui no Estado e temos desenvolvido várias ações com o governo, por meio da Sema e do Ipaam, justamente para regularizar os produtores, para atenderem os critérios para aderirem ao Projeto Floresta+, que é pagamento aqui no município de Parintins. Esses agricultores estão conservando uma área de mais de 8 mil hectares de floresta preservada aqui na região”, afirmou.

Número de beneficiários deve crescer

Entre os dias 15 e 19 de junho, Parintins recebeu um mutirão de regularização ambiental promovido pelo Ipaam, em parceria com o MMA e o Pnud.

Ao todo, foram realizados 430 atendimentos a agricultores familiares e pequenos produtores rurais.

De acordo com o balanço da ação, cerca de 80% dos produtores atendidos devem avançar para a etapa de análise de elegibilidade do Pagamento por Serviços Ambientais. Se forem aprovados, passarão a receber incentivos financeiros para conservar a vegetação nativa em suas propriedades.

Os valores pagos anualmente variam entre R$ 1,5 mil e R$ 28 mil, conforme critérios como área preservada, perfil produtivo e enquadramento do imóvel rural.

Produtores recebem certificado de reconhecimento

Além do repasse financeiro, os participantes receberam certificados de reconhecimento pela preservação da floresta e pela contribuição aos serviços ambientais.

Um dos beneficiários é o agricultor Gessyl Brelaz, de 74 anos, proprietário do sítio São Raimundo, localizado na estrada da Vila Amazônia.

Segundo ele, o incentivo representa o reconhecimento por décadas de preservação ambiental.

“Fui privilegiado por fazer parte da Floresta Amazônia+. Então eu quero dizer que eu tô feliz por isso, porque eu vou receber em torno de 25 mil pela preservação do meio ambiente, ao qual eu tô consciente do que eu tô fazendo, preservando uma área que desde que eu comecei nunca destruí nada, sempre preservei. Por essa razão eu tô recebendo essa quantia e fico feliz”, afirmou.

(*) Com informações da Assessoria

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