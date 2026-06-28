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Saúde, segurança pública e atendimentos emergenciais funcionarão normalmente nesta segunda-feira (29)

O Governo do Amazonas manterá o funcionamento dos serviços essenciais nas repartições públicas, autarquias e fundações da rede estadual durante o ponto facultativo desta segunda-feira (29/06). A medida foi decretada em razão do jogo da Seleção Brasileira, válido pela inédita fase de 16 avos de final da Copa do Mundo FIFA 2026.

Enquanto parte dos órgãos suspenderá o expediente, áreas como saúde, segurança pública e assistência emergencial seguirão operando normalmente para garantir o atendimento à população.

Segurança pública mantém atendimento 24 horas

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) manterá o atendimento no 1º, 6º, 14º e 19º Distritos Integrados de Polícia (DIPs), localizados nas zonas Sul, Norte, Leste e Oeste de Manaus.

Além disso, funcionarão em regime de plantão 24 horas as Delegacias Especializadas em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), em Crimes contra a Mulher (DECCM Centro-Sul e Norte/Leste) e em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), responsáveis pelo registro de ocorrências e flagrantes.

Da mesma forma, as Delegacias Especializadas em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD) e em Homicídios e Sequestros (DEHS) atenderão exclusivamente ocorrências relacionadas às respectivas áreas de atuação. Já os demais DIPs e delegacias especializadas retomarão o atendimento no próximo dia útil.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) manterá o policiamento ostensivo em toda a capital. Em situações de emergência, a população pode acionar os telefones 190 e 181. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas também permanecerá de plantão, com atendimento pelo número 193.

Rede estadual de saúde mantém funcionamento

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) informou que todas as unidades de urgência e emergência da capital e do interior funcionarão normalmente durante o ponto facultativo.

Na capital, permanecerão em operação:

três prontos-socorros adultos;

três prontos-socorros infantis;

nove Serviços de Pronto Atendimento (SPAs);

duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);

sete maternidades;

Centro de Saúde Mental do Amazonas (Cesmam), em regime de plantão 24 horas.

As unidades continuarão adotando o protocolo de classificação de risco, priorizando os casos mais graves.

Clínico geral 24 horas pelo Saúde AM Digital

Além do atendimento presencial, a população poderá utilizar o aplicativo Saúde AM Digital para consultas imediatas com clínico geral, sem necessidade de deslocamento até UPAs, SPAs ou prontos-socorros.

Após baixar o aplicativo e informar CPF e número do SUS, o usuário responde a uma triagem composta por oito perguntas. Em seguida, pacientes com sintomas leves, como dor de cabeça, febre baixa, cólicas, dor abdominal, vômito, diarreia sem sinais de desidratação, síndromes gripais leves ou dificuldade moderada para respirar são direcionados para consulta online, realizada em poucos minutos.

FCecon mantém tratamentos oncológicos

A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) funcionará normalmente das 7h às 12h.

Depois do meio-dia, permanecerão os atendimentos de oncologia clínica, quimioterapia, radioterapia e exames de imagem previamente agendados. Os demais serviços retornarão na terça-feira (30/06).

Fundação Tropical mantém urgência e emergência

A Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD) manterá o atendimento de urgência e emergência para pacientes internados e regulados.

Já as consultas ambulatoriais e os exames laboratoriais voltarão na terça-feira (30/06).

Hospitais e fundações terão atendimento diferenciado

Na Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), o serviço de urgência e emergência permanecerá funcionando 24 horas. As cirurgias eletivas seguirão o cronograma previamente agendado. Os atendimentos ambulatoriais e administrativos serão retomados na terça-feira (30/06).

Na Fundação Alfredo da Matta (Fuham), as cirurgias eletivas, a dispensação de medicamentos e os atendimentos ambulatoriais serão retomados na segunda-feira (29/06).

Já a Fundação Hospital do Coração Francisca Mendes (FHCFM) manterá normalmente os procedimentos de urgência, emergência e cirurgias programadas. Os serviços administrativos e ambulatoriais voltarão na terça-feira.

Atendimento ambulatorial retorna na terça-feira

Os atendimentos agendados nos Centros de Atenção Integral à Criança (Caics), Centros de Atenção Integral à Melhor Idade (Caimis) e Policlínicas serão retomados na terça-feira (30/06).

Como ocorre em fins de semana, feriados e pontos facultativos, essas unidades não recebem agendamentos pelo Sistema Nacional de Regulação (Sisreg).

Na Policlínica Codajás, consultas, exames e demais atendimentos não serão realizados na segunda-feira (29/06). Os procedimentos marcados serão remarcados sem prejuízo aos pacientes.

Detran-AM suspende expediente

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) não terá expediente na segunda-feira (29/06).

Entretanto, quem possuía atendimento agendado poderá comparecer diretamente ao órgão na terça-feira (30/06), no mesmo horário previamente marcado, sem necessidade de novo agendamento.

Serviços de cidadania funcionam parcialmente

Os atendimentos do Serviço de Apoio Emergencial à Mulher (Sapem), da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), e do Centro Integrado de Atenção à Criança e ao Adolescente (Ciaca) funcionarão normalmente.

Por outro lado, os postos do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) suspenderão o atendimento na segunda-feira e retomarão as atividades na terça-feira (30/06).

A Secretaria de Estado da Assistência Social e Combate à Fome (Seas) informou que os Restaurantes Prato Cheio da capital e do interior anteciparão o horário de funcionamento devido à transmissão da partida da Seleção Brasileira.

Além disso, os sete Centros de Convivência administrados pela pasta voltarão a funcionar na terça-feira.

Educação suspende atividades

Durante o ponto facultativo, os serviços da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar ficarão suspensos. O atendimento será retomado normalmente na terça-feira (30/06).

Espaços culturais terão funcionamento alterado

Os espaços administrados pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa funcionarão em horário especial durante o ponto facultativo.

O Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA) permanecerá fechado na segunda-feira e reabrirá na terça-feira (30/06).

Já o Centro Cultural Palácio Rio Negro (CCPRN) e o Centro Cultural Palácio da Justiça (CCPJ) voltarão a receber visitantes apenas na quarta-feira (1º/07), pois já permanecem fechados regularmente às terças-feiras.

Também não abrirão ao público na segunda-feira:

Palacete Provincial;

Museu do Seringal;

Museu do Homem do Norte;

Biblioteca Pública do Amazonas.

No caso do Museu do Homem do Norte, o fechamento às segundas-feiras já faz parte do calendário habitual.

A Casa das Artes, a Galeria do Largo e o Teatro Amazonas também permanecerão fechados. No teatro, a interrupção coincide com o período de manutenção programado para as segundas-feiras.

A Secretaria de Cultura orienta o público a acompanhar o perfil @culturadoam nas redes sociais para obter informações atualizadas sobre a programação e o funcionamento dos espaços culturais ao longo da semana.

Confira a rede de urgência e emergência em funcionamento

Durante o ponto facultativo, permanecerão abertos os hospitais, prontos-socorros, SPAs, UPAs, maternidades e o Centro de Saúde Mental do Amazonas que integram a rede estadual de urgência e emergência. Entre eles estão os Hospitais João Lúcio, Platão Araújo e 28 de Agosto, além das unidades infantis, SPAs, UPAs e maternidades distribuídas pela capital. A lista completa de endereços permanece disponível para consulta junto à Secretaria de Estado de Saúde.

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