Bombeiros

Fogo consumiu imóvel próximo ao Bumbódromo e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros.

arintins (AM) – Um incêndio de grandes proporções destruiu uma residência na noite de segunda-feira (27), na rua Clarindo Chaves, nas proximidades do Bumbódromo, em Parintins, no interior do Amazonas. O fogo consumiu completamente o imóvel, que também abrigava quatro quitinetes.

As chamas começaram por volta das 22h e se espalharam rapidamente pela construção, feita em madeira e alvenaria. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado e chegou ao local cerca de cinco minutos após o chamado.

As equipes trabalharam por aproximadamente uma hora para controlar o incêndio e impedir que as chamas alcançassem imóveis próximos.

Segundo os bombeiros, o imóvel funcionava como uma estância. O proprietário morava no pavimento superior, enquanto o térreo era dividido em quatro quitinetes ocupadas por moradores.

Toda a estrutura foi destruída pelo fogo.

Ninguém ficou ferido

Apesar da intensidade do incêndio, não houve registro de feridos. Os prejuízos foram apenas materiais.

Uma avaliação preliminar aponta que as chamas tiveram início na parte superior da residência, mas a causa do incêndio ainda será investigada por meio de perícia técnica.

Famílias devem receber assistência

As famílias que perderam seus imóveis deverão receber apoio da Defesa Civil e da comunidade local para enfrentar os prejuízos e iniciar o processo de reconstrução.

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