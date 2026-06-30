Comemoração

Santiago Peña anunciou feriado nacional após a seleção paraguaia eliminar a Alemanha e avançar às oitavas da Copa do Mundo.

A classificação histórica do Paraguai para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 levou o presidente do país, Santiago Peña, a decretar feriado nacional nesta terça-feira (30). A decisão foi anunciada logo após a seleção paraguaia eliminar a Alemanha nos pênaltis e avançar à próxima fase do torneio.

Nas redes sociais, Peña comemorou a vitória da Albirroja e celebrou o feito da equipe nacional.

“O Paraguai nunca se rende! Feriado, carajo!”, escreveu o presidente na plataforma X.

O decreto oficial foi divulgado posteriormente pelos canais institucionais do governo paraguaio. Em nota, a Presidência destacou que a classificação representa mais do que uma conquista esportiva, simbolizando a união, a determinação e a identidade do povo paraguaio.

Classificação histórica

A seleção do Paraguai garantiu a vaga após empatar por 1 a 1 no tempo regulamentar e superar a Alemanha por 4 a 3 na disputa de pênaltis, em um dos resultados mais marcantes da história recente do futebol do país.

Segundo o governo, o feriado foi instituído para permitir que a população celebre o momento histórico ao lado de familiares e amigos.

Decreto

O decreto presidencial prevê a manutenção dos serviços essenciais, incluindo atendimento médico de emergência, serviços de diálise, arrecadação tributária e operações ligadas ao comércio exterior.

A Presidência do Paraguai ressaltou ainda que a campanha da seleção demonstra a capacidade do país de competir em alto nível no cenário esportivo internacional, destacando valores como trabalho em equipe, disciplina e perseverança.

Outros países

O Paraguai não foi o único país sul-americano a adotar medida semelhante durante a Copa do Mundo. Na última semana, o presidente do Equador, Daniel Noboa, também decretou feriado nacional após a classificação da seleção equatoriana para a fase eliminatória do torneio.

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