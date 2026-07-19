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Seleções disputam o título da Copa do Mundo 2026 neste domingo (19), em Nova Jersey. Confira horário, transmissão e retrospecto.

Nova Jersey (EUA) – Espanha e Argentina decidem neste domingo (19), às 16h (horário de Brasília), o título da Copa do Mundo de 2026. A grande final será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

A Argentina entra em campo em busca do quarto título mundial, enquanto a Espanha tenta conquistar a segunda taça de sua história.

Onde assistir Espanha x Argentina

A final será transmitida ao vivo por:

TV Globo

sportv

ge tv

SBT

NSports

CazéTV

Também será possível acompanhar a partida em tempo real pelo portal ge.

Data, horário e local da final

Data: domingo, 19 de julho

domingo, 19 de julho Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: MetLife Stadium

MetLife Stadium Cidade: Nova Jersey, Estados Unidos

Argentina busca o tetracampeonato

A seleção argentina tenta levantar sua quarta taça da Copa do Mundo. Os títulos da Albiceleste foram conquistados em:

1978

1986

2022

Se vencer a decisão, a Argentina igualará Alemanha e Itália, que possuem quatro títulos mundiais, ficando atrás apenas do Brasil, maior campeão da competição, com cinco conquistas.

Espanha tenta conquistar o segundo título

A Espanha busca repetir o feito de 2010, quando conquistou sua primeira Copa do Mundo ao derrotar a Holanda por 1 a 0 na prorrogação, com gol de Andrés Iniesta.

Caso vença a Argentina, a seleção espanhola chegará ao bicampeonato e se igualará a França e Uruguai, que possuem duas conquistas mundiais.

Ranking dos maiores campeões da Copa do Mundo

Brasil — 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002)

Alemanha — 4 títulos (1954, 1974, 1990 e 2014)

Itália — 4 títulos (1934, 1938, 1982 e 2006)

Argentina — 3 títulos (1978, 1986 e 2022)

França — 2 títulos (1998 e 2018)

Uruguai — 2 títulos (1930 e 1950)

Espanha — 1 título (2010)

Inglaterra — 1 título (1966)

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