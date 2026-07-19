Nova Jersey (EUA) – Espanha e Argentina decidem neste domingo (19), às 16h (horário de Brasília), o título da Copa do Mundo de 2026. A grande final será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
A Argentina entra em campo em busca do quarto título mundial, enquanto a Espanha tenta conquistar a segunda taça de sua história.
Onde assistir Espanha x Argentina
A final será transmitida ao vivo por:
- TV Globo
- sportv
- ge tv
- SBT
- NSports
- CazéTV
Também será possível acompanhar a partida em tempo real pelo portal ge.
Data, horário e local da final
- Data: domingo, 19 de julho
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: MetLife Stadium
- Cidade: Nova Jersey, Estados Unidos
Argentina busca o tetracampeonato
A seleção argentina tenta levantar sua quarta taça da Copa do Mundo. Os títulos da Albiceleste foram conquistados em:
- 1978
- 1986
- 2022
Se vencer a decisão, a Argentina igualará Alemanha e Itália, que possuem quatro títulos mundiais, ficando atrás apenas do Brasil, maior campeão da competição, com cinco conquistas.
Espanha tenta conquistar o segundo título
A Espanha busca repetir o feito de 2010, quando conquistou sua primeira Copa do Mundo ao derrotar a Holanda por 1 a 0 na prorrogação, com gol de Andrés Iniesta.
Caso vença a Argentina, a seleção espanhola chegará ao bicampeonato e se igualará a França e Uruguai, que possuem duas conquistas mundiais.
Ranking dos maiores campeões da Copa do Mundo
- Brasil — 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002)
- Alemanha — 4 títulos (1954, 1974, 1990 e 2014)
- Itália — 4 títulos (1934, 1938, 1982 e 2006)
- Argentina — 3 títulos (1978, 1986 e 2022)
- França — 2 títulos (1998 e 2018)
- Uruguai — 2 títulos (1930 e 1950)
- Espanha — 1 título (2010)
- Inglaterra — 1 título (1966)
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