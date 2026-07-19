Nova Jersey (EUA) – Além da disputa pelo título mundial, Espanha e Argentina entram em campo neste domingo (19) de olho em uma premiação milionária oferecida pela Fifa. A seleção campeã da Copa do Mundo de 2026 receberá US$ 50 milhões (cerca de R$ 256 milhões).
A decisão acontece às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Enquanto os espanhóis buscam o bicampeonato, a Argentina tenta conquistar o quarto título de sua história.
Fifa terá premiação recorde
Para a Copa de 2026, a Fifa reservou US$ 727 milhões (aproximadamente R$ 3,8 bilhões) para distribuir entre as 48 seleções participantes.
O valor representa um aumento de cerca de 50% em relação à premiação paga na Copa do Mundo de 2022, disputada no Catar.
Quanto recebe cada seleção
Confira a premiação prevista pela Fifa para cada colocação:
- Campeão: US$ 50 milhões (cerca de R$ 256 milhões)
- Vice-campeão: US$ 33 milhões (aproximadamente R$ 169 milhões)
- 3º lugar: US$ 29 milhões (R$ 149 milhões)
- 4º lugar: US$ 27 milhões (R$ 138 milhões)
- Do 5º ao 8º lugar: US$ 19 milhões (R$ 97 milhões)
- Do 9º ao 16º lugar: US$ 15 milhões (R$ 77 milhões)
- Do 17º ao 32º lugar: US$ 11 milhões (R$ 56 milhões)
- Do 33º ao 48º lugar: US$ 9 milhões (R$ 46 milhões)
Campeão leva mais de R$ 250 milhões
Além de levantar a taça, a seleção vencedora garantirá uma das maiores premiações da história da Copa do Mundo, embolsando cerca de R$ 256 milhões.
Já a equipe derrotada na final receberá US$ 33 milhões (aproximadamente R$ 169 milhões) pelo vice-campeonato.
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