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Fifa distribuirá premiação recorde de US$ 727 milhões entre as 48 seleções participantes do Mundial.

Publicado em 19 de julho de 2026

Por EM TEMPO

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Nova Jersey (EUA) – Além da disputa pelo título mundial, Espanha e Argentina entram em campo neste domingo (19) de olho em uma premiação milionária oferecida pela Fifa. A seleção campeã da Copa do Mundo de 2026 receberá US$ 50 milhões (cerca de R$ 256 milhões).

A decisão acontece às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Enquanto os espanhóis buscam o bicampeonato, a Argentina tenta conquistar o quarto título de sua história.

Fifa terá premiação recorde

Para a Copa de 2026, a Fifa reservou US$ 727 milhões (aproximadamente R$ 3,8 bilhões) para distribuir entre as 48 seleções participantes.

O valor representa um aumento de cerca de 50% em relação à premiação paga na Copa do Mundo de 2022, disputada no Catar.

Quanto recebe cada seleção

Confira a premiação prevista pela Fifa para cada colocação:

Campeão: US$ 50 milhões (cerca de R$ 256 milhões)

US$ 50 milhões (cerca de R$ 256 milhões) Vice-campeão: US$ 33 milhões (aproximadamente R$ 169 milhões)

US$ 33 milhões (aproximadamente R$ 169 milhões) 3º lugar: US$ 29 milhões (R$ 149 milhões)

US$ 29 milhões (R$ 149 milhões) 4º lugar: US$ 27 milhões (R$ 138 milhões)

US$ 27 milhões (R$ 138 milhões) Do 5º ao 8º lugar: US$ 19 milhões (R$ 97 milhões)

US$ 19 milhões (R$ 97 milhões) Do 9º ao 16º lugar: US$ 15 milhões (R$ 77 milhões)

US$ 15 milhões (R$ 77 milhões) Do 17º ao 32º lugar: US$ 11 milhões (R$ 56 milhões)

US$ 11 milhões (R$ 56 milhões) Do 33º ao 48º lugar: US$ 9 milhões (R$ 46 milhões)

Campeão leva mais de R$ 250 milhões

Além de levantar a taça, a seleção vencedora garantirá uma das maiores premiações da história da Copa do Mundo, embolsando cerca de R$ 256 milhões.

Já a equipe derrotada na final receberá US$ 33 milhões (aproximadamente R$ 169 milhões) pelo vice-campeonato.

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