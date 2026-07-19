Campeã

Ferran Torres marcou na prorrogação e garantiu o bicampeonato mundial da seleção espanhola em final disputada contra a Argentina.

Nova Jersey (EUA) – A Espanha é a campeã da Copa do Mundo de 2026. A seleção espanhola derrotou a Argentina por 1 a 0 na prorrogação, neste domingo (19), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e conquistou o segundo título mundial de sua história.

Após um empate sem gols no tempo regulamentar, o gol do título saiu aos 16 minutos da prorrogação, quando Ferran Torres aproveitou a oportunidade para balançar as redes e garantir o bicampeonato da La Roja.

Ferran Torres decide a final

A decisão foi marcada pelo equilíbrio entre as duas seleções. Espanha e Argentina criaram oportunidades, mas as defesas prevaleceram durante os 90 minutos.

Na prorrogação, Ferran Torres apareceu para marcar o único gol da partida e colocar seu nome na história do futebol espanhol.

Espanha conquista o bicampeonato

O título encerra um jejum de 16 anos da Espanha em Copas do Mundo. A única conquista até então havia sido em 2010, na África do Sul, quando a seleção derrotou a Holanda na decisão.

Com o resultado, a equipe espanhola chega ao segundo título mundial, consolidando uma campanha marcada por consistência, organização tática e eficiência nos momentos decisivos.

Argentina fica com o vice

Atual campeã mundial, a Argentina buscava levantar sua quarta taça da Copa do Mundo, mas acabou superada na decisão.

Mesmo com a derrota, a seleção argentina encerra o torneio como vice-campeã após mais uma campanha de destaque no Mundial.

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