Monterrey (México) – A seleção do Marrocos garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo ao derrotar a Holanda nos pênaltis por 3 a 2, nesta segunda-feira (29), no Estádio BBVA, em Monterrey. No tempo regulamentar, as equipes empataram por 1 a 1.
Jogo
A Holanda saiu na frente com um gol de Cody Gakpo, que protagonizou um dos momentos mais emocionantes da partida ao celebrar visivelmente abalado. O atacante viveu recentemente a perda do filho durante a gestação de sua companheira, Noa van der Bij.
Quando a classificação holandesa parecia encaminhada, Marrocos reagiu nos acréscimos. Issa Diop apareceu de cabeça para deixar tudo igual e levar a decisão para a prorrogação.
Pênaltis
Sem novos gols no tempo extra, a vaga foi decidida nas penalidades. O goleiro Bono brilhou ao defender uma cobrança decisiva e ajudar os marroquinos a vencerem por 3 a 2.
Na disputa, Justin Kluivert, pela Holanda, e Achraf Hakimi e Neil El Aynaoui, pelo Marrocos, acertaram a trave. Já Quinten Timber desperdiçou sua cobrança ao chutar para fora.
Próximo jogo
Com a classificação, o Marrocos segue em busca de um título inédito e enfrentará o Canadá nas oitavas de final. Os canadenses avançaram após eliminarem a África do Sul no domingo (28).
A partida está marcada para o próximo sábado (4), às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston.
Veja os melhores momentos da classificação do Marrocos sobre a Holanda na Copa— Portal Em Tempo (@portalemtempo) June 30, 2026
📽️: Imagens FIFA/ CazéTV. pic.twitter.com/RVMZFdclIJ
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