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Pesquisa da Serasa aponta que o Pix transformou os hábitos financeiros dos brasileiros e ampliou o uso de pagamentos digitais.

O Pix segue consolidado como o principal meio de pagamento dos brasileiros e tem provocado mudanças significativas nos hábitos financeiros da população. Pesquisa realizada pela Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box revelou que 61% dos entrevistados afirmam ter abandonado ou reduzido o uso do dinheiro em espécie após a popularização da ferramenta.

O levantamento também mostra impactos em outros meios de pagamento. Segundo os dados, 28% dos brasileiros reduziram o uso de boletos bancários, 17% passaram a utilizar menos o cartão de débito físico e 13% diminuíram a frequência de uso do cartão de crédito físico.

Hábitos

A pesquisa aponta que o Pix já ocupa espaço relevante em diferentes tipos de transações. Entre os entrevistados, 57% utilizam a ferramenta para transferências entre familiares e amigos, 36% realizam compras online por meio do sistema e 24% fazem pagamentos em lojas físicas.

O crescimento da modalidade acompanha uma série de inovações desenvolvidas pelo Banco Central e pelas instituições financeiras, com o objetivo de tornar as transações ainda mais rápidas e práticas para os consumidores.

Aproximação

Uma das novidades é o Pix por aproximação, funcionalidade que amplia as opções de pagamento e oferece mais praticidade durante a jornada de compra. O recurso também permite maior visualização e acompanhamento do saldo disponível antes da confirmação da transação.

Segundo Aline Vieira, especialista da Serasa em educação financeira, a evolução dos meios de pagamento digitais exige atenção redobrada dos consumidores.

“Quanto mais simples e instantâneo se torna o pagamento, maior é a importância de acompanhar o orçamento e refletir sobre cada gasto. Recursos, como dar visibilidade à situação financeira no momento da compra, podem ajudar o consumidor a manter o controle e evitar decisões impulsivas. A tecnologia é uma aliada importante, mas o planejamento continua sendo o principal instrumento para preservar a saúde financeira”, afirmou.

Atualmente, o Pix por aproximação está disponível apenas para aparelhos com sistema Android, por meio de carteiras digitais compatíveis, como Google Pay e Samsung Wallet. Para utilizar a funcionalidade, é necessário habilitar o recurso no aplicativo do banco ou na carteira digital utilizada.

Para saber mais sobre como funciona o Pix por aproximação e aprender a habilitar a ferramenta, a Serasa disponibilizou um guia completo no portal Serasa Ensina: https://www.serasa.com.br/blog/pix-por-aproximacao-o-que-e-como-funciona/

Pesquisa

O levantamento foi realizado pelo Instituto Opinion Box entre os dias 2 e 9 de setembro de 2025, com 1.184 entrevistas online em todo o Brasil. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais.

Serasa

Com o propósito de ampliar o acesso ao crédito e fortalecer a saúde financeira da população, a Serasa oferece um ecossistema digital com produtos e serviços voltados à educação financeira e ao mercado de crédito. Mais informações estão disponíveis em https://www.serasa.com.br e nas redes sociais oficiais da empresa.

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