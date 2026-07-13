Duas Rodas

Fabricantes do Polo Industrial de Manaus registram o melhor resultado para o primeiro semestre desde 2011, com crescimento da produção, das vendas e das exportações

As fabricantes de motocicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM) produziram 1.063.397 unidades no primeiro semestre deste ano. O volume representa crescimento de 6,3% em relação ao mesmo período de 2025 e marca o melhor desempenho para os seis primeiros meses do ano desde 2011, segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).

“O desempenho do primeiro semestre confirma o momento positivo da indústria de motocicletas. O aumento da produção acompanha a expansão da demanda no mercado interno e evidencia a eficiência das fabricantes instaladas no Polo Industrial de Manaus em responder ao crescimento do setor”, afirma Marcos Bento, presidente da Abraciclo.

Produção recua em junho por causa das férias coletivas

Em junho, saíram das linhas de montagem 130.875 motocicletas. O resultado representa queda de 15,1% em comparação com o mesmo mês de 2025 e de 29,9% em relação a maio.

Segundo Marcos Bento, a redução já era prevista.

“O resultado de junho já era esperado, devido às férias coletivas programadas pelas fabricantes no período. A pausa temporária na produção também é utilizada para manutenção das linhas e aperfeiçoamento dos processos industriais”, explica.

Modelos Street lideram a produção

A categoria Street respondeu por 543.638 unidades produzidas no primeiro semestre, o equivalente a 51,1% do total fabricado. Em seguida, aparecem as motocicletas Trail, com participação de 20%, e as Motonetas, com 12,9%.

Já entre as cilindradas, as motocicletas de baixa cilindrada lideraram a produção, com 831.213 unidades, o equivalente a 78,2% do total. As de média cilindrada responderam por 18,8%, enquanto as de alta cilindrada registraram o maior crescimento proporcional do período, com alta de 37,2% e produção de 32.285 unidades.

Emplacamentos batem recorde no semestre

O mercado também registrou crescimento nas vendas. Entre janeiro e junho, foram licenciadas 1.174.344 motocicletas, recorde para o período e alta de 14,1% em relação ao primeiro semestre do ano passado.

Em junho, os emplacamentos chegaram a 194.249 unidades, crescimento de 8,3% na comparação anual. Considerando os 21 dias úteis do mês, a média diária foi de 9.250 licenciamentos.

Exportações crescem quase 30%

As exportações também avançaram no semestre. As fabricantes instaladas no PIM embarcaram 24.084 motocicletas entre janeiro e junho, aumento de 29,4% em relação ao mesmo período de 2025.

Somente em junho, foram exportadas 4.990 unidades, volume 62,8% superior ao registrado no mesmo mês do ano passado e 19,7% acima de maio.

Polo de Manaus alcança marca histórica

Além do crescimento na produção, o polo de duas rodas de Manaus atingiu a marca histórica de 40 milhões de motocicletas produzidas.

O complexo industrial reúne as principais fabricantes do setor e se consolidou como o maior polo de produção de motocicletas fora da Ásia. O segmento também se destaca pela adoção de tecnologias industriais, processos de verticalização e práticas voltadas à sustentabilidade em toda a cadeia produtiva.

(*) Com informações da Assessoria

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