Caraballeda (Venezuela) – Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o emocionante resgate de uma cadela encontrada com vida após passar seis dias sob os escombros de um prédio na cidade de Caraballeda, na Venezuela. O animal foi retirado no domingo (28) por equipes de busca e salvamento enviadas por El Salvador para auxiliar nas operações após os terremotos que atingiram o país.
A cadela, identificada como Giselle, foi localizada após cerca de cinco horas de trabalho intenso das equipes de resgate.
Resgate
O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, compartilhou imagens da operação em sua conta na rede social X e comemorou o sucesso da missão.
“Após cinco horas, conseguimos resgatar esta cachorrinha que atende pelo nome de Giselle, no Residencial El Palmar”, escreveu Bukele.
Na publicação, o presidente também pediu que o tutor do animal entrasse em contato com as equipes de resgate, mediante comprovação por fotos ou vídeos.
Operação
As buscas por sobreviventes seguem em diversas regiões da Venezuela após os terremotos que devastaram parte do país. Segundo Jorge Rodríguez, presidente da Assembleia Nacional venezuelana, o número de mortos subiu para 1.719 nesta segunda-feira (29).
O trabalho de localização e resgate de pessoas e animais soterrados exige a atuação conjunta de equipes especializadas de diferentes países.
Ajuda
El Salvador está entre as nações que participam da força-tarefa internacional de ajuda humanitária. De acordo com Nayib Bukele, o país enviou pelo menos seis aeronaves com equipes e suprimentos para auxiliar as operações de resgate na Venezuela.
Desde o início da missão, o presidente salvadorenho tem publicado atualizações frequentes sobre pessoas e animais resgatados pelas equipes enviadas ao país sul-americano.
Venezuela: Vídeo mostra resgate de cadela de escombros após terremotos pic.twitter.com/1FaNnrUOWC— Portal Em Tempo (@portalemtempo) June 30, 2026
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