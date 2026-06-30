Festival

Animal que viralizou ao invadir a arena do Festival de Parintins passará por exames, tratamento veterinário e já tem um novo lar.

Joana Darc (UB) resgatou, na segunda-feira (29), o Garamelo, cachorro que conquistou o público ao invadir a arena do Bumbódromo durante o 59º Festival de Parintins. O animal viralizou nas redes sociais e foi carinhosamente apelidado pelos torcedores do Boi Garantido. Agora, ele está em Manaus, onde receberá atendimento veterinário especializado.

Garamelo receberá avaliação veterinária completa

Sensibilizada com a situação do cachorro, a deputada Joana Darc realizou o resgate em Parintins e providenciou a transferência do animal para Manaus. Além disso, ela garantiu que o cão passará por avaliação clínica completa, exames, vacinação, vermifugação e outros procedimentos necessários para assegurar sua recuperação e bem-estar.

“Todo animal merece cuidado, proteção e a oportunidade de viver com dignidade. O Garamelo encantou milhares de pessoas durante o Festival, mas, acima de tudo, ele precisava de ajuda. Agora, ele terá acompanhamento veterinário e todo o carinho necessário para escrever uma nova história”, destacou a deputada.

Cachorro ganhou repercussão nacional durante o Festival

O cachorro ganhou notoriedade ao entrar espontaneamente na arena do Bumbódromo durante a apresentação do Boi Garantido. Desde então, a cena repercutiu nas redes sociais, e o animal passou a ser conhecido como Garamelo, nome criado a partir da junção das palavras “Garantido” e “caramelo”.

Animal fará exames antes de seguir para o novo lar

Segundo Joana Darc, que também é médica veterinária, o cachorro será atendido no Hospital Público Veterinário do Amazonas.

“Ele será atendido no Hospital Público Veterinário do Amazonas, onde fará exames, incluindo raio-X, porque foi atropelado e está com diversas escoriações pelo corpo”, explicou Joana Darc, ao avaliar as condições de saúde do animal ainda na Ilha da Magia.

Após concluir os procedimentos veterinários e receber alta médica, Garamelo seguirá para seu novo lar. O cachorro já foi adotado após a divulgação do resgate e passará a viver com a nova família assim que finalizar o tratamento.

(*) Com informações da assessoria

Leia Mais: