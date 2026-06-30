Saúde da Família

Profissionais devem se apresentar até 3 de julho para procedimentos pré-admissionais e atuação nas equipes de Saúde da Família

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), convocou seis bolsistas do Projeto Mais Médicos para o Brasil (PMMB) para atuação na capital amazonense.

Além disso, os profissionais integram o 45º Ciclo do programa federal, na 2ª chamada, e devem se apresentar até sexta-feira (3/7) na sede da Semsa para realização dos procedimentos pré-admissionais e verificação de requisitos.

Médicos vão atuar na Atenção Primária à Saúde

Os profissionais selecionados atuarão nas equipes de Saúde da Família (eSF) em Manaus.

Segundo o edital nº 24/2026, da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, do Ministério da Saúde, todos os convocados possuem formação em Medicina no Brasil ou diploma revalidado, além de registro ativo no Conselho Federal de Medicina (CRM).

Lista está disponível em site do Ministério da Saúde

Os nomes dos bolsistas podem ser consultados no Resultado Final – 2ª Chamada, na modalidade eSF, disponível no site do Ministério da Saúde.

Além disso, o edital de convocação foi republicado no Diário Oficial do Município (DOM), edição nº 6.340, de sexta-feira (26/6), e está disponível no portal da Semsa, no menu “Principal”, item “Concursos”.

Convocados devem confirmar interesse e enviar documentos

Inicialmente, os médicos devem confirmar o interesse na vaga por meio do Sistema de Gerenciamento de Programas (SGP), do Ministério da Saúde.

Em seguida, precisam realizar o envio da documentação exigida no anexo único do edital, que inclui:

Documento oficial de identificação

CPF

Diploma de graduação em Medicina

Registro profissional no CRM

Termo de Adesão e Compromisso assinado em duas vias

Entrega presencial é obrigatória na Semsa

Após o envio online, os profissionais devem comparecer presencialmente à sede da Semsa, localizada na avenida Maceió, nº 160, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus.

Além disso, o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, até o dia 3 de julho.

A secretaria reforça que a entrega dos documentos deve ser feita exclusivamente pelo próprio profissional, não sendo permitida representação por terceiros.

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