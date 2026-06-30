Censo

Ação do IBGE ocorrerá entre 31 de agosto e 4 de setembro de 2026 e servirá para validar metodologias antes da realização do censo nacional, previsto para 2028

Manaus foi escolhida como uma das cinco capitais brasileiras para receber o teste-piloto do 1º Censo Nacional da População em Situação de Rua, promovido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A etapa ocorrerá entre 31 de agosto e 4 de setembro de 2026 e servirá para validar metodologias, tecnologias e procedimentos de campo antes da realização da pesquisa nacional, prevista para junho de 2028.

O teste busca aperfeiçoar a coleta de informações sobre a população em situação de rua e aumentar a precisão da futura contagem oficial. Além disso, o levantamento reunirá dados demográficos e socioeconômicos que poderão subsidiar a formulação e o fortalecimento de políticas públicas voltadas a esse público.

De acordo com os critérios operacionais definidos pelo IBGE, serão consideradas pessoas em situação de rua aquelas que tenham dormido em vias públicas, instituições de acolhimento ou ocupações não residenciais por pelo menos uma noite nos sete dias anteriores à data de referência da coleta.

A definição segue os princípios da Política Nacional para a População em Situação de Rua, instituída pelo Decreto nº 7.053/2009. A norma caracteriza esse grupo como pessoas em situação de extrema pobreza, com vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e sem moradia convencional, que utilizam espaços públicos ou unidades de acolhimento como local de moradia temporária ou permanente.

IBGE testará metodologia e tecnologia em campo

Durante a prova-piloto, o IBGE avaliará diferentes etapas da operação censitária.

Na fase metodológica, as equipes aplicarão questionários em tablets para medir o tempo médio das entrevistas e verificar a compreensão das perguntas pelos participantes. Com isso, o instituto poderá aperfeiçoar os instrumentos de coleta antes da pesquisa definitiva.

Ao mesmo tempo, a equipe técnica testará o funcionamento do aplicativo de coleta, a estabilidade do sistema, o fluxo de navegação e a usabilidade dos equipamentos utilizados pelos recenseadores.

Já na etapa operacional, o IBGE acompanhará todo o fluxo de trabalho das equipes, desde o planejamento dos roteiros até a transmissão das informações coletadas. O objetivo é identificar ajustes metodológicos e logísticos, especialmente em áreas com características específicas, como territórios com presença de povos indígenas, migrantes, refugiados e solicitantes de refúgio.

Dados vão apoiar políticas públicas

Segundo o IBGE, o Censo Nacional da População em Situação de Rua preencherá uma lacuna histórica na produção de estatísticas oficiais sobre esse segmento da população.

Dessa forma, o levantamento permitirá conhecer a distribuição territorial, o perfil demográfico e as condições de vida da população em situação de rua em todo o país. Os dados também poderão orientar o planejamento governamental, melhorar a destinação de recursos públicos e fortalecer ações voltadas à garantia de direitos e à redução das vulnerabilidades sociais.

Equipes participarão da prova-piloto

A prova-piloto contará com observadores das Superintendências Estaduais do IBGE, parceiros institucionais e equipes responsáveis pela execução da pesquisa.

Após a conclusão dos testes, os resultados servirão para aperfeiçoar a metodologia que será aplicada no 1º Censo Nacional da População em Situação de Rua, previsto para junho de 2028.

(*) Com informações do IBGE

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