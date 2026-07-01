Posse

Vereadora retorna ao Parlamento de Manaus para exercer o sétimo mandato após decisão do TRE-AM que resultou na perda do mandato de Elan Alencar.

Manaus (AM) – Glória Carratte (PSB) tomou posse, nesta quarta-feira (1º), como vereadora da Câmara Municipal de Manaus (CMM), retornando ao Parlamento Municipal para exercer seu sétimo mandato. A solenidade foi conduzida pelo vice-presidente da Casa, vereador Jander Lobato (PSD), no plenário Adriano Jorge.

Glória Carratte retorna ao Legislativo municipal após decisão da Justiça Eleitoral, que determinou a perda do mandato do vereador Elan Alencar. O processo tramita desde 2024 e teve origem em uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) ajuizada pela parlamentar no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM).

Na ação, Glória apontou supostas fraudes no cumprimento da cota de gênero nas candidaturas dos partidos Democracia Cristã (DC) e Agir durante as eleições municipais. O TRE-AM acolheu o pedido, resultando na recontagem dos votos e na alteração da composição da Câmara Municipal de Manaus.

Posse

Em seu discurso de posse, a parlamentar agradeceu o apoio recebido e destacou o compromisso de manter a atuação voltada às comunidades de Manaus.

“Quero agradecer primeiro a Deus, a todas as pessoas que me deram apoio e à Justiça do meu Estado. Venho para o sétimo mandato com o propósito de continuar fazendo pelo povo da minha cidade, pelas comunidades. Sou vereadora de comunidade e vou continuar ajudando a Câmara com os projetos que desenvolvemos”, afirmou.

Glória Carratte também ressaltou que pretende fortalecer a presença do mandato nos bairros da capital, acompanhando de perto as demandas da população.

“O povo precisa da ajuda e da presença do vereador no bairro, na comunidade. Isso, para mim, é primordial e vamos continuar. Estou muito otimista. Já são muitos anos nesta Casa e me sinto muito confortável aqui, sempre procurando me dedicar cada dia mais”, declarou.

Retorno

Esta não é a primeira vez que Glória Carratte retorna à Câmara Municipal de Manaus por decisão judicial. Em 27 de fevereiro de 2014, a então vereadora, filiada ao PSD, reassumiu uma cadeira no parlamento municipal após obter a cassação do mandato do vereador eleito Ronaldo Tabosa, mesmo após ter sido derrotada nas eleições municipais de 2012.

Trajetória

Natural de Guajará-Mirim (RO), Glória Carratte é formada em Turismo pela Universidade Nilton Lins e atua na política amazonense há mais de duas décadas. Antes de exercer mandato eletivo, trabalhou na iniciativa privada e ocupou cargos técnicos na Câmara Municipal de Manaus e na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Ao longo de sua trajetória parlamentar, desenvolveu ações voltadas às comunidades, com destaque para as áreas de infraestrutura, assistência social, mobilidade urbana e defesa dos direitos das mulheres. Também é autora de dezenas de leis municipais e projetos voltados ao atendimento das demandas da população de Manaus.

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