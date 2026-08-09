PARCERIA DE GERAÇÕES

Família atua no mesmo segmento e reúne três unidades de uma franquia de serviços de limpeza na capital amazonense

O que começou como um projeto de pai para os filhos virou um negócio familiar com três unidades em Manaus. A história de Júnior Bezerra e dos filhos Fabrício e Fábio mostra como uma família transformou a convivência no trabalho em uma parceria empresarial.

Júnior começou a empreender na JAN-PRO Manaus em novembro de 2015. Desde o início, ele já imaginava os filhos trabalhando ao seu lado. Para ele, ter pessoas de confiança por perto seria importante para enfrentar os desafios do negócio.

“Quando decidi empreender na JAN-PRO, em novembro de 2015, eu já planejava ter os meus filhos comigo, pois sabia que para empreender é preciso estar cercado de pessoas de confiança”, afirma.

Filho seguiu os passos do pai

A ideia começou a sair do papel quando Fabrício entrou no negócio. Ele acompanhou a evolução da empresa e, em 2023, abriu a própria unidade.

Segundo Fabrício, a experiência do pai ajuda nas decisões do dia a dia e traz mais segurança para lidar com os desafios.

“Empreender nem sempre é um caminho simples, mas ter a mentoria e a bagagem de um pai que conhece o setor e vive os mesmos desafios traz uma certa segurança. Saber que posso contar com a visão estratégica e a experiência dele nos dá um diferencial competitivo valioso”, destaca.

Depois, Fábio também decidiu seguir o mesmo caminho. Assim, os dois irmãos passaram a trabalhar no mesmo segmento do pai.

Trabalho e família

Apesar de dividirem o mesmo negócio, pai e filhos procuram separar a relação profissional da convivência familiar. Para Fábio, o respeito e o diálogo ajudam a manter essa divisão.

“Trabalhar em família é saber separar cada momento. No trabalho, levamos tudo com profissionalismo e respeito. Em casa, somos família. Nem sempre concordamos em tudo, e isso faz parte. O mais importante é que o respeito, o diálogo e a confiança sempre falam mais alto”, afirma.

Além disso, a proximidade permite que os três troquem experiências diariamente. Fabrício considera a família uma rede de apoio para enfrentar os desafios do mercado.

“Nós funcionamos como uma verdadeira rede de apoio interna. Como atuamos no mesmo segmento e sob a mesma metodologia, a troca de ideias é constante. Ter o pai e o irmão na mesma jornada faz com que cada conquista individual fortaleça a reputação e o crescimento da família inteira no mercado”, diz.

Família pensa na próxima geração

Atualmente, Júnior administra as três unidades ao lado dos filhos. Cada integrante contribui com suas experiências e participa da rotina do negócio.

A história, no entanto, pode ganhar mais um capítulo. Maria Eduarda, de 17 anos, filha de Júnior, já demonstra interesse em entrar na empresa no futuro.

Para o pai, a construção do negócio não envolve apenas trabalho. Ele também vê a empresa como uma forma de preparar os filhos para o futuro.

“Juntos temos alcançado resultados fantásticos; cada um de nós aplica suas expertises e atingimos o que de melhor se espera de uma empresa de prestação de serviços. O projeto nunca foi só por mim como pai, mas também pelo futuro de cada um e de suas famílias”, conclui.

Negócio reúne três unidades

A família atua no segmento de limpeza comercial e desinfecção de ambientes por meio da JAN-PRO. A empresa informa ter mais de 30 anos de atuação e presença em 11 países.

Além disso, a marca trabalha com um modelo de franquias que permite aos franqueados seguir uma metodologia própria e contar com suporte para a operação.

No caso da família Bezerra, o modelo também aproximou diferentes gerações. Enquanto Júnior iniciou a trajetória, os filhos acompanharam o crescimento e passaram a comandar suas próprias unidades.

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