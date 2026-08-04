Execução

Daniel Cézar Müller foi morto após ser surpreendido por dois homens encapuzados que chegaram em um carro branco.

Manaus (AM) – Daniel Cézar Müller foi executado a tiros no início da tarde desta terça-feira (4), em frente a um prédio comercial localizado na avenida Tancredo Neves, nas proximidades do Shopping Pátio Manaus, no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul da capital.

Segundo informações preliminares, a vítima havia acompanhado uma mulher até uma clínica instalada no segundo andar do centro comercial. Após deixá-la no local, Daniel desceu e, ao sair do prédio, foi surpreendido pelos criminosos.

Testemunhas relataram à polícia que um carro branco parou nas proximidades e, em seguida, dois homens encapuzados desceram do veículo e efetuaram diversos disparos contra a vítima. Daniel foi atingido principalmente na cabeça e morreu antes de receber atendimento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas constatou o óbito.

A execução provocou pânico entre clientes, funcionários e pessoas que estavam na região no momento dos disparos.

Policiais da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) isolaram a área para o trabalho da perícia e da equipe do Instituto Médico Legal (IML), responsável pela remoção do corpo.

Informações preliminares apontam que Daniel Cézar Müller possuía antecedentes criminais, incluindo passagens por homicídio.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso para identificar os autores do crime e esclarecer a motivação da execução.

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