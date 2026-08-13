DUAS RODAS

Nova linha da Honda traz suspensão invertida, controle de tração e versão esportiva por R$ 27.680.

A Honda apresentou a CB 300F Twister 2027 com mudanças importantes na ciclística, na tecnologia e na segurança. Além disso, a nova linha ganhou uma versão inédita e passou a oferecer apenas configurações com freios ABS.

Entre os principais destaques estão a suspensão dianteira invertida Showa, o controle de tração HSTC, o painel digital com tecnologia Optical Bonding e a iluminação Full LED.

Suspensão é destaque

A principal novidade está na dianteira. A Honda instalou um garfo invertido Showa SFF-BP com tubos de 38 mm e mesas de alumínio forjado.

Com isso, a fabricante busca aumentar a precisão da moto nas curvas e melhorar a rigidez da estrutura. O conjunto mantém 130 mm de curso. Enquanto isso, a suspensão traseira continua monoamortecida, com 120 mm de curso, mas recebeu uma nova calibração.

Além disso, a Twister ganhou um novo guidão cônico, 10 mm mais largo. Dessa forma, o motociclista passa a ter mais alavanca para controlar a direção.

Tecnologia reforça segurança

A CB 300F Twister 2027 também passa a contar com controle de tração HSTC de série. O sistema ajuda a evitar a perda de aderência da roda traseira, especialmente em pisos escorregadios.

Ao mesmo tempo, a moto recebeu o sistema de sinalização de frenagem de emergência (ESS). O painel digital também evoluiu e agora utiliza a tecnologia Optical Bonding, que reduz reflexos e facilita a leitura sob o sol.

Além disso, todas as versões contam com iluminação Full LED e entrada USB-C para carregamento de celulares.

A Honda também adotou chave codificada com transponder. O recurso dificulta a partida da motocicleta em caso de tentativa de furto.

Nova versão chega ao mercado

A linha 2027 agora oferece duas configurações. A CB 300F Twister ABS custa R$ 26.880, sem frete, e está disponível nas cores preta e vermelha.

Por outro lado, a nova Twister S custa R$ 27.680. A versão topo de linha traz pintura escura com grafismos esportivos, carenagem monoposto para o banco traseiro, faixas decorativas nas rodas e mola do amortecedor traseiro vermelha.

Com a mudança, a Honda encerra a oferta da versão CBS. Assim, a CB 300F passa a ter freios ABS de dois canais nas configurações da linha 2027.

Motor continua igual

Apesar das atualizações, a Honda manteve o motor monocilíndrico de 293,5 cm³ com tecnologia FlexOne.

Com etanol, o propulsor entrega 24,7 cv a 7.500 rpm e 2,67 kgfm de torque a 5.500 rpm. Já com gasolina, são 24,5 cv e 2,61 kgfm.

O motor trabalha com câmbio de seis marchas e embreagem assistida e deslizante. Além disso, a Honda revisou sensores e suas posições para atender futuras exigências de emissões, mas manteve o desempenho.

Proposta mais esportiva

Com todas essas mudanças, a Honda aproxima ainda mais a CB 300F da família CB. A nova suspensão, portanto, passa a ser um dos principais elementos dessa proposta.

A moto mantém tanque de 14,1 litros e peso seco de 142 kg. Além disso, utiliza pneus Pirelli Diablo Rosso III, com medidas 110/70R 17 na dianteira e 150/60R 17 na traseira.

Preços sugeridos:

Twister ABS: R$ 26.880

R$ 26.880 Twister S: R$ 27.680

Os valores não incluem frete.

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