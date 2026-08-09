INCENTIVO AO ESPORTE

Medida amplia de 100 para 150 o número de atletas beneficiados pela Prefeitura de Manaus em competições nacionais

O prefeito de Manaus, Renato Junior, anunciou neste sábado (8) que a Prefeitura vai ampliar, a partir de 2027, o número de atletas beneficiados com apoio para disputar competições nacionais. Com a mudança, a quantidade de contemplados vai passar de 100 para 150 atletas.

Atualmente, cada atleta recebe passagem aérea e R$ 1 mil de ajuda de custo para participar das competições. Dessa forma, a ampliação representa um aumento de 50% no número de beneficiados pelo programa.

O anúncio ocorreu durante a celebração dos 50 anos do jiu-jítsu no Amazonas, realizada na Ponta Negra, em Manaus. Na ocasião, atletas, mestres, pioneiros e representantes de diferentes gerações da modalidade participaram do evento.

“Eu acabei de determinar ao secretário Joel que, no próximo ano, aumente para 150”, afirmou o prefeito.

Apoio para competir no Brasil

Em abril deste ano, 100 atletas receberam o benefício para participar de uma competição brasileira realizada em São Paulo. Agora, com a mudança anunciada para 2027, mais atletas poderão contar com o auxílio para representar Manaus em disputas realizadas fora do estado.

Além disso, a Prefeitura informou que o incentivo integra uma política de apoio ao esporte de alto rendimento e à formação de novos talentos.

Segundo Renato, o investimento também contribui para a formação de crianças e jovens. Para ele, a prática esportiva pode abrir oportunidades por meio da disciplina e do desenvolvimento pessoal.

“Esporte é muito além de uma diversão, uma competição. O esporte é um trabalho social sério, que traz disciplina para as crianças e para os adultos, que coloca essas crianças em um canal de oportunidades”, disse.

Mais de 400 eventos receberam apoio

Além do auxílio aos atletas, a Prefeitura informou que mais de 400 eventos esportivos já receberam apoio do município. Ao todo, as ações reuniram cerca de 1.600 participantes.

Como resultado desse incentivo, 47 atletas beneficiados conquistaram medalhas em competições.

Ao mesmo tempo, o município também prevê investimentos em espaços destinados à prática esportiva.

Durante a celebração, Renato afirmou que a reforma do Viaduto Miguel Arraes contará com uma área destinada às artes marciais. Segundo ele, a estrutura atende a uma demanda apresentada pela comunidade e por academias da região.

“Eu faço gestão ouvindo as pessoas, ouvindo a comunidade. E, ouvindo, eu consigo fazer muito melhor e acertar aquilo que a população espera de mim”, afirmou.

50 anos de jiu-jítsu no Amazonas

A celebração realizada na Ponta Negra marcou o Jubileu de Ouro do jiu-jítsu no Amazonas. Durante o evento, atletas e pioneiros que ajudaram a desenvolver a modalidade no estado receberam homenagens.

Entre eles estava Aly Almeida, um dos pioneiros e fundador da Federação Amazonense de Jiu-Jítsu. Ao falar sobre a trajetória do esporte, ele destacou a expansão da modalidade ao longo das últimas cinco décadas.

De acordo com Aly, antigos alunos ajudaram a espalhar o jiu-jítsu por diferentes bairros de Manaus. Assim, novas academias surgiram e outras gerações passaram a dar continuidade ao trabalho iniciado pelos primeiros professores.

Entre os representantes dessa nova geração estava Bruno Rafhael, de 10 anos, faixa amarela e campeão brasileiro e mundial.

O jovem atleta também agradeceu o apoio recebido para continuar competindo e destacou a importância do esporte em sua trajetória.

“Eu acho muito legal, porque eu falo que o Jiu-Jítsu salva vidas”, afirmou.

Por sua vez, o organizador da celebração, Alfredo Jacaúna, ressaltou o encontro entre diferentes gerações durante o evento. Segundo ele, a comemoração dos 50 anos representa o reconhecimento de todos que ajudaram a construir a história do jiu-jítsu no Amazonas.

Com cinco décadas de história, a modalidade se consolidou como uma das principais práticas esportivas do estado. Além disso, atletas amazonenses passaram a conquistar espaço em competições nacionais e internacionais.

A partir de 2027, portanto, a Prefeitura pretende ampliar o número de atletas que recebem apoio para disputar competições fora do Amazonas, passando de 100 para 150 beneficiados.

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