Desabafo

Docente de São José dos Campos relatou nas redes sociais que estudantes teriam colocado fragmentos de vidro em sua água durante aula.

São José dos Campos (SP) – Uma professora da rede municipal de ensino denunciou nas redes sociais que um aluno teria colocado fragmentos de vidro em seu copo de água dentro da sala de aula. O caso teria ocorrido nesta semana na Escola Municipal de Ensino Fundamental Integral (EMEFI) Professora Ildete Mendonça Barbosa, localizada no bairro Parque Residencial União, na zona Sul da cidade.

Segundo relato da docente Michele Ramos, o estudante teria colocado o vidro no copo e exibido a ação para os demais colegas da turma. Ela afirmou que outros alunos presenciaram a situação, mas não a alertaram imediatamente sobre o ocorrido.

Relato

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a professora desabafou sobre o episódio e disse ter ficado profundamente abalada.

“Ele simplesmente achou que era normal pegar um pedaço de vidro, colocar no meu copo e ainda se exibir para a sala. Isso dói muito. A turma viu o que estava acontecendo e ficou apenas comentando entre si, sem me avisar. Só depois alguns disseram: ‘professora, se eu fosse a senhora, não beberia essa água'”, relatou.

O caso repercutiu nas redes sociais e gerou manifestações de apoio à professora. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre eventuais medidas adotadas pela direção da escola ou pelas autoridades competentes.

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