Exigências

Prefeito afirma que apoio financeiro ao transporte alternativo dependerá do cumprimento de exigências técnicas estabelecidas. pelo IMMU.

O prefeito Renato Junior afirmou, nesta quinta-feira (2), que a Prefeitura de Manaus manterá o diálogo com os permissionários do transporte complementar, mas reforçou que os subsídios destinados ao sistema estarão condicionados ao cumprimento de critérios técnicos estabelecidos pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), com foco na melhoria do serviço prestado à população.

Conforme o prefeito, a gestão municipal concluiu o processo de licitação e regulamentação do transporte alternativo, permitindo que os permissionários passassem a atuar de forma legalizada e, pela primeira vez, pudessem receber incentivos financeiros do município. “A prefeitura fez uma licitação para que eles pudessem se legalizar pela primeira vez na história. Pela primeira vez, eu vou estar contribuindo, como prefeito de Manaus, ajudando no subsídio do transporte alternativo”, afirmou Renato.

O chefe do Executivo municipal destacou que o objetivo do apoio financeiro é contribuir para a renovação da frota e oferecer mais qualidade aos usuários. “O recurso é para ajudar a subsidiar o transporte do amarelinho e melhorar o serviço. A população quer micro-ônibus novos. O que eu não aceitarei é que o passageiro seja abandonado no meio do caminho, porque o motorista trocou a placa do ônibus ou que o serviço continue prejudicando quem depende dele”, declarou.

Conforme o IMMU, o pagamento dos subsídios será condicionado ao cumprimento de exigências técnicas e administrativas, entre elas a adequação das rotas e horários definidos pelo instituto, a capacitação dos operadores pela Escola Pública de Trânsito e Transporte e a adesão dos permissionários às linhas de financiamento para renovação da frota.

Ao comentar a paralisação registrada na manhã desta quinta-feira, Renato afirmou que apenas uma das sete cooperativas participou do movimento e atribuiu o episódio a interesses políticos. O prefeito também declarou que um micro-ônibus teria sido incendiado para chamar atenção durante a manifestação, afirmação feita por ele durante entrevista coletiva em evento de assinatura para início das obras de construção do complexo esportivo e de lazer para moradores do Jorge Teixeira. “Seis cooperativas estão satisfeitas. Apenas uma, movida politicamente, fez as velhas práticas de antigamente”, disse o prefeito.

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