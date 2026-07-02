Um protesto dos trabalhadores do transporte alternativo, conhecidos como “Amarelinhos”, bloqueou a Avenida Grande Circular, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus, na manhã desta quinta-feira (2).

Durante o ato, manifestantes incendiaram um micro-ônibus. Com isso, a via ficou totalmente interditada. Além disso, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) combateram as chamas.

Segundo os manifestantes, o atraso de três meses no repasse do subsídio da passagem estudantil motivou a paralisação. Enquanto isso, policiais militares negociaram com a categoria para liberar o tráfego de forma intermitente. Assim, os veículos passaram a circular por um minuto em intervalos definidos durante o protesto.

Categoria ameaça ampliar os protestos

Representantes de uma das cooperativas dos “Amarelinhos” afirmaram que os protestos vão continuar caso o setor não receba uma resposta sobre os pagamentos atrasados.

Além disso, informações preliminares indicam que o micro-ônibus incendiado estava parado em uma oficina para manutenção. No entanto, o proprietário não conseguiu recuperar o veículo por falta de recursos.

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