Polícia

Manaus (AM) – O governador Roberto Cidade realizou, nesta quinta-feira (2), a entrega de duas lanchas blindadas e novos equipamentos para reforçar a atuação das Forças de Segurança do Amazonas. Com investimento de R$ 9,1 milhões, os materiais vão fortalecer o enfrentamento ao narcotráfico, ampliar a capacidade de resposta das corporações em áreas urbanas e fluviais e modernizar a estrutura operacional da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

Durante a solenidade, o governador destacou que o fortalecimento da Segurança Pública é uma prioridade, desde o início da gestão, e ressaltou que os investimentos refletem diretamente nos resultados obtidos no combate à criminalidade.

“É mais uma entrega da nossa gestão. Desde o primeiro dia, fizemos ações na área de segurança pública. O primeiro ato como governador foi intensificar e ampliar o efetivo policial em Manaus, colocar mais viaturas nas ruas e reforçar o efetivo no interior. Os resultados já são visíveis. Hoje, fazemos mais uma entrega para a segurança com duas lanchas blindadas, equipadas para navegar em todo o nosso estado para que a gente possa preservar nossos policiais e combater o narcotráfico”, afirmou Roberto Cidade.

Entre os equipamentos entregues estão duas lanchas blindadas, avaliadas em R$ 3,3 milhões cada, 478 kits de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) Tático destinados às Polícias Civil e Militar, 14 desfibriladores, oito computadores de alto desempenho, 15 notebooks, quatro unidades de armazenamento de dados e 60 aparelhos de ar-condicionado.

As novas lanchas blindadas irão reforçar o patrulhamento nos rios e as operações em áreas de difícil acesso, consideradas rotas estratégicas utilizadas por organizações criminosas. Com a incorporação das embarcações, o Amazonas passa a contar com 13 lanchas blindadas em operação. Antes de 2019, o Estado não possuía nenhum equipamento desse tipo. Atualmente, sete embarcações são do modelo conhecido como “caveirão”, utilizado em operações de maior complexidade.

O secretário de Estado de Segurança Pública, Anézio Paiva, ressaltou que as embarcações representam um avanço estratégico para o policiamento fluvial.

“Esse aporte vem justamente para reforçar o policiamento fluvial no combate ao narcotráfico nos nossos rios, tanto no Solimões quanto no Negro, e também estendendo para o Madeira. Então, é um investimento de R$ 3,3 milhões em cada lancha, fruto de uma parceria entre o Governo Federal e o Governo do Estado, para que a gente consiga ter mais poderio de fogo e deslocamento mais rápido para fazer o enfrentamento aos piratas e aos narcotraficantes”, destacou o secretário.

O comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, coronel Klinger Paiva, afirmou que os investimentos fortalecem a integração entre as Forças de Segurança.

“São duas lanchas blindadas e vários equipamentos que vão fortalecer a integração entre as forças e o combate à criminalidade, levando mais segurança para o povo do Amazonas”, disse o comandante-geral da PMAM.

Além do reforço operacional, o Governo do Amazonas investe na proteção e no suporte às equipes que atuam na linha de frente da Segurança Pública. Os 478 kits de Atendimento Pré-Hospitalar Tático e os 14 desfibriladores garantem maior segurança aos agentes durante ocorrências e ampliam a capacidade de atendimento em situações de emergência, proporcionando resposta mais rápida e eficiente às vítimas.

Segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, coronel Orleilso Muniz, os novos equipamentos irão ampliar a capacidade de atendimento pré-hospitalar prestado pela corporação em todo o estado.

“Hoje, o Governo do Amazonas está entregando para a sociedade mais equipamentos de atendimento hospitalar. São desfibriladores que atuam dentro das nossas ambulâncias que estão na capital e no interior. São equipamentos à disposição da sociedade”, afirmou o comandante-geral do CBMAM.

Na área tecnológica, os computadores de alto desempenho, notebooks e unidades de armazenamento de dados irão modernizar a infraestrutura das corporações, fortalecendo as atividades de inteligência, investigação e análise de informações, essenciais para o planejamento e execução das operações policiais.

Para o delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas, Bruno Fraga, os novos equipamentos representam um importante avanço para as investigações.

“São equipamentos de alta tecnologia que vão permitir o aprimoramento e a celeridade do trabalho investigativo. São computadores de alto desempenho, então isso é fundamental para que a Polícia Civil consiga cada vez mais melhorar a sua efetividade no combate aos crimes aqui no nosso estado”, avaliou o delegado-geral da PC-AM.

Os 60 aparelhos de ar-condicionado também fazem parte do investimento e serão destinados às unidades das Forças de Segurança, contribuindo para a melhoria das condições de trabalho e da estrutura física dos ambientes administrativos e operacionais.

Estiveram presentes na entrega o deputado estadual João Luiz e a vereadora Professora Jacqueline.

Balanço

O reforço chega em um momento de resultados importantes no combate ao crime organizado. Entre janeiro e junho deste ano, as Forças de Segurança apreenderam cerca de 32 toneladas de drogas, volume aproximadamente 29% superior ao registrado no mesmo período de 2025, quando foram retiradas de circulação 24,8 toneladas de entorpecentes. As apreensões representaram um prejuízo superior a R$ 462 milhões às organizações criminosas.

LEIA MAIS:

Brasil completa 1 ano fora do Mapa da Fome, mas desafios persistem