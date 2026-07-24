Maus-tratos

Criança caminhava sozinha em condomínio, sem fraldas e com bolhas nos pés causadas pelo asfalto quente.

Manaus (AM) – Uma mulher de 38 anos foi presa em flagrante na quinta-feira (23) pelo crime de abandono de incapaz, após o filho, de apenas 1 ano, ser encontrado caminhando sozinho em um condomínio no bairro Lago Azul, na Zona Norte de Manaus. O menino estava sem fraldas, enrolado apenas em um pano e apresentava bolhas nos pés causadas pelo contato com o asfalto quente.

A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

Criança caminhava sozinha pelo condomínio

Segundo a Polícia Civil, administradores do condomínio encontraram a criança andando desacompanhada pelas vias internas do residencial.

Após resgatarem o menino, eles identificaram o apartamento onde ele morava.

No imóvel, encontraram uma adolescente de 13 anos, que havia sido deixada responsável pela criança. Ela informou que adormeceu e não percebeu quando o menino saiu da residência.

Moradores relataram outros episódios

Durante as investigações, moradores do condomínio informaram aos policiais que esta não teria sido a primeira vez que a mulher deixava os filhos sozinhos em casa.

Conforme os relatos, em uma ocorrência anterior, o menino de 1 ano também foi encontrado desacompanhado, próximo a uma janela sem tela de proteção. A criança foi retirada do local antes que sofresse uma queda.

Mulher responderá por abandono de incapaz

A mulher foi conduzida à sede da Depca, onde foram realizados os procedimentos legais.

Ela responderá pelo crime de abandono de incapaz, passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça enquanto o caso segue sob investigação.

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