Manaus (AM) – Uma mulher de 38 anos foi presa em flagrante na quinta-feira (23) pelo crime de abandono de incapaz, após o filho, de apenas 1 ano, ser encontrado caminhando sozinho em um condomínio no bairro Lago Azul, na Zona Norte de Manaus. O menino estava sem fraldas, enrolado apenas em um pano e apresentava bolhas nos pés causadas pelo contato com o asfalto quente.
A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).
Criança caminhava sozinha pelo condomínio
Segundo a Polícia Civil, administradores do condomínio encontraram a criança andando desacompanhada pelas vias internas do residencial.
Após resgatarem o menino, eles identificaram o apartamento onde ele morava.
No imóvel, encontraram uma adolescente de 13 anos, que havia sido deixada responsável pela criança. Ela informou que adormeceu e não percebeu quando o menino saiu da residência.
Moradores relataram outros episódios
Durante as investigações, moradores do condomínio informaram aos policiais que esta não teria sido a primeira vez que a mulher deixava os filhos sozinhos em casa.
Conforme os relatos, em uma ocorrência anterior, o menino de 1 ano também foi encontrado desacompanhado, próximo a uma janela sem tela de proteção. A criança foi retirada do local antes que sofresse uma queda.
Mulher responderá por abandono de incapaz
A mulher foi conduzida à sede da Depca, onde foram realizados os procedimentos legais.
Ela responderá pelo crime de abandono de incapaz, passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça enquanto o caso segue sob investigação.
LEIA MAIS:
Pai é preso por maus-tratos contra bebê e criança de 11 anos no Amazonas