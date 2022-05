Elon Musk e Bolsonaro se reúnem para falar sobre a Amazônia

São Paulo (SP) – Elon Musk, o homem mais rico do mundo, chega ao Brasil nesta sexta-feira (20), segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Na hora do almoço, o bilionário deve se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro (PL) em um hotel no interior de São Paulo e devem tratar sobre a Amazônia.

“Tenho encontro com uma pessoa muito importante que é reconhecida no mundo todo e vem para cá oferecer ajuda à nossa Amazônia”, disse Bolsonaro em sua live semanal na noite de quinta.

Na transmissão ao vivo, o presidente não revelou nomes. Em sua agenda oficial, não consta o compromisso.

Nesta manhã, em sua conta no Twitter, o ministro Fábio Faria confirmou a vinda de Musk “para tratar com o governo brasileiro sobre Conectividade e Proteção da Amazônia”.

O encontro está previsto para ocorrer no hotel Fasano Boa Vista. Outros ministros e empresários foram convidados para o almoço, segundo apurou o UOL.

Até a confirmação de Faria, a reunião era mantida em sigilo pelo Palácio do Planalto, mas já havia indícios do provável assunto do encontro entre Musk e Bolsonaro.

Em abril, o governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), disse no Twitter que o bilionário “demonstrou interesse em trazer a SpaceX para cá e vamos trabalhar para consolidar esse negócio”.

A SpaceX fabrica sistemas aeroespaciais, transporte espacial e comunicações. Dentro da empresa, há o projeto Starlink para desenvolver satélites de baixo custo para integrar sistemas de internet.

*Com informações do UOL

