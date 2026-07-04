Consumo

Profissionalização do setor fortalece empreendedores, amplia oportunidades no food service e eleva a competitividade das hamburguerias.

O mercado de hamburguerias vive uma nova fase de desenvolvimento no Brasil. Após uma década de expansão acelerada, o segmento passa por um processo de profissionalização, no qual permanecem as operações que conseguem aliar identidade de marca, gestão eficiente e experiência do cliente.

Esse movimento acompanha o crescimento do setor de alimentação fora do lar. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), o food service movimentou R$ 455 bilhões em 2024, consolidando-se como um dos principais segmentos da economia brasileira.

Além disso, o mercado de hambúrgueres alcançou R$ 35,4 bilhões nos 12 meses encerrados em março de 2026, com crescimento de 7% em relação ao período anterior e mais de 1,4 bilhão de transações, conforme dados do Instituto Foodservice Brasil (IFB).

Amazonas registra ambiente favorável ao empreendedorismo

No Amazonas, o ambiente de negócios também apresenta sinais de expansão. Dados da Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea) mostram que a abertura de empresas de diversos setores aumentou 58% no primeiro quadrimestre de 2025, na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Esse cenário fortalece o empreendedorismo e contribui para o crescimento da alimentação fora do lar, segmento em que as hamburguerias ampliam sua participação e investem cada vez mais em profissionalização.

Gestão e experiência do cliente ganham protagonismo

O mercado de Manaus se destaca pela força das marcas locais e pela consolidação de um ambiente mais competitivo. Segundo Amanda Magalhães, sócia do Hambúrguer Perfeito — maior comunidade digital especializada em hambúrguer do Brasil —, a capital amazonense abriga uma das maiores hamburguerias do país em volume de vendas.

“O mercado brasileiro passou por uma forte expansão na última década. Hoje, mais do que a abertura de novos negócios, observamos a permanência das marcas que conseguem construir identidade, gestão e experiência. Manaus acompanha esse movimento e desenvolveu um ecossistema bastante competitivo e sofisticado”, afirma.

De acordo com a especialista, o comportamento do consumidor também mudou. Atualmente, oferecer um bom produto deixou de ser suficiente para garantir a competitividade.

“Hoje o consumidor não busca apenas um hambúrguer. Ele busca uma experiência. As marcas que mais crescem entendem que vendem conveniência, conforto, entretenimento e pertencimento. O hambúrguer se tornou um produto extremamente democrático, capaz de atender diferentes ocasiões de consumo, desde uma refeição rápida até momentos de encontro entre amigos e familiares”, explica.

Além da experiência, Amanda destaca que as redes sociais tiveram papel decisivo na construção de marcas mais fortes e próximas dos consumidores.

“As marcas que conseguem desenvolver uma comunicação consistente e uma personalidade própria criam uma relação muito mais forte com o público. O consumidor passa a se identificar com a marca e não apenas com o produto”, observa.

Fornecedores investem na qualificação do setor

Com o avanço da profissionalização, cresce também a importância de fornecedores especializados no atendimento ao food service. Para o diretor do Grupo Queiroz, Anderson Queiroz, o fortalecimento das hamburguerias aumenta a demanda por insumos, embalagens, equipamentos e conhecimento técnico.

“O empreendedor de alimentação está cada vez mais atento à qualidade dos insumos, à padronização dos processos e à experiência do cliente. Isso exige fornecedores preparados para atender diferentes perfis de negócio, desde operações iniciantes até marcas já consolidadas”, afirma.

Segundo Anderson, a qualificação dos empreendedores tornou-se um diferencial para a sustentabilidade das empresas.

“Nosso papel vai além da venda de produtos. Trabalhamos para apoiar o desenvolvimento dos empreendedores por meio de capacitações, cursos e compartilhamento de conhecimento. Quanto mais preparados estiverem os operadores de food service, mais forte e sustentável se torna todo o mercado”, destaca.

Amanda Magalhães avalia que essa atuação beneficia toda a cadeia do setor.

“Quando distribuidores investem em treinamento, consultoria e desenvolvimento dos seus clientes, fortalecem todo o ecossistema do food service. Operadores mais preparados crescem, profissionalizam suas operações e tornam o mercado mais competitivo e sustentável para todos”, afirma.

Tendência é de crescimento sustentável

A expectativa é que o mercado de hamburguerias continue em expansão nos próximos anos, impulsionado por consumidores mais exigentes e por empreendedores que investem em gestão, inovação e experiência do cliente. Nesse cenário, a profissionalização tende a se consolidar como um dos principais fatores para o crescimento sustentável do setor.

(*) Com informações da assessoria

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