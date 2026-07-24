Semef

Edital oferece 20 vagas para auditor fiscal e cadastro reserva; inscrições começam em 27 de julho.

O prefeito de Manaus, Renato Junior, assinou, nesta sexta-feira (24), a homologação do edital do concurso público da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação (Semef), que prevê a oferta de 20 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para o cargo de auditor fiscal. A remuneração inicial é de R$ 27 mil, e as inscrições estarão abertas a partir do dia 27 de julho e se estende até 27 de agosto, por meio da Fundação Carlos Chagas (FCC).

“Esse é o concurso mais aguardado da Prefeitura de Manaus. Estamos abrindo 20 vagas, além do cadastro reserva, para um cargo com remuneração inicial de R$ 27 mil. Queremos atrair profissionais qualificados para fortalecer a arrecadação própria do município e preparar Manaus para os desafios da nova reforma tributária”, destacou o prefeito Renato Junior.

A estrutura do concurso contempla 20 vagas imediatas e cadastro reserva. A convocação inicial será de 20 auditores fiscais, com novas nomeações previstas conforme a necessidade da administração e a aposentadoria de servidores da carreira.

Os novos auditores atuarão na gestão da receita municipal, com foco na fiscalização e lançamento de tributos como o Imposto Sobre Serviços (ISS), o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), além de contribuir para a implementação do novo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), previsto na reforma tributária.

De acordo com a Semef, o reforço no quadro de auditores permitirá ampliar a capacidade de fiscalização do município, reduzindo a sonegação fiscal e garantindo maior equilíbrio na cobrança dos tributos, sem necessidade de aumentar a carga tributária.

O secretário da Semef, Alessandro Ribeiro, destacou que a contratação de novos servidores também será essencial para modernizar a administração tributária, aliando tecnologia e inteligência ao trabalho de fiscalização.

“Estamos em um momento de expansão da fiscalização e de preparação para a reforma tributária. Com novos auditores e investimento em tecnologia, teremos condições de fiscalizar de forma mais eficiente e equânime, ampliando a arrecadação sem aumentar impostos. O objetivo é combater a sonegação e fortalecer a receita própria do município”, afirmou Ribeiro.

As inscrições começam na segunda-feira, 27/7, e seguem até 27 de agosto, exclusivamente pelo site da Fundação Carlos Chagas, pelo endereço https://www.concursosfcc.com.br. As provas serão aplicadas conforme cronograma previsto no edital.

“Esses novos auditores vão contribuir diretamente para o fortalecimento da auditoria, da geração de receitas e do controle da secretaria municipal de Finanças, garantindo mais agilidade aos processos da prefeitura e reduzindo a burocracia, que é uma das principais demandas da população”, afirmou Renato Junior.

LEIA MAIS:

Marinha encerra inscrições para concurso com 400 vagas neste domingo