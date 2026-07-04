Benefício

Programa do governo federal atende mais de 15 milhões de famílias e amplia a distribuição gratuita de gás de cozinha em todo o país

O programa Gás do Povo, do governo federal, alcançou 100% de cobertura das famílias que têm direito à recarga gratuita de botijões de gás de cozinha. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (3).

Criado em setembro de 2025, o programa atende atualmente mais de 15 milhões de famílias em todo o Brasil.

Programa amplia cobertura em todo o país

Segundo o governo federal, o Gás do Povo conta com mais de 26 mil revendas credenciadas distribuídas em 4.836 municípios, o equivalente a 86% das cidades brasileiras.

Até o momento, o programa realizou cerca de 15 milhões de recargas gratuitas de botijões.

Distribuição chega a municípios sem revendas

Além dos municípios atendidos por revendas credenciadas, o programa também passará a alcançar localidades onde ainda não há estabelecimentos habilitados.

Nos 735 municípios sem comércio credenciado, onde vivem aproximadamente 365 mil famílias, as distribuidoras serão responsáveis por garantir a entrega do benefício por meio de planos especiais de logística.

Mulheres chefes de família concentram maioria dos benefícios

As mulheres chefes de família representam o principal público atendido pelo programa.

De acordo com o governo federal, cerca de 14 milhões de mulheres recebem o benefício, o que corresponde a 93% das famílias contempladas pelo Gás do Povo.

Ministro destaca alcance do programa

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que a ampliação da cobertura garante o atendimento de todas as famílias elegíveis.

“Não basta criar um programa social, é preciso garantir que ele chegue até o último brasileiro que precisa dele. Hoje, com 100% de cobertura, podemos dizer que nenhuma família elegível ficará de fora do Gás do Povo, em nenhum canto do país”, afirma Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia.

(*) Com informações da FolhaPress

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