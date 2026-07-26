DIREITOS TRABALHISTAS

Caixa vai distribuir parte do lucro do Fundo entre trabalhadores com saldo no FGTS. Veja quando o valor cai, como calcular e se pode sacar.

Trabalhadores com saldo no FGTS podem receber um dinheiro extra com a distribuição do lucro do Fundo. A Caixa Econômica Federal prevê a divisão de cerca de R$ 13 bilhões referentes ao resultado obtido pelo FGTS em 2025.

Além disso, o banco deve creditar os valores diretamente nas contas vinculadas dos trabalhadores. No entanto, o dinheiro não ficará disponível para saque imediato, já que o uso seguirá as regras previstas para o Fundo.

Antes do pagamento, o Conselho Curador do FGTS vai analisar e aprovar o valor final que cada trabalhador poderá receber.

Quem tem direito ao lucro do FGTS?

Todos os trabalhadores que tinham saldo positivo na conta do FGTS em 31 de dezembro de 2025 terão direito a uma parte do lucro.

A regra vale para contas ativas e inativas. Dessa forma, quem tinha dinheiro depositado no Fundo naquela data poderá receber o rendimento proporcional ao saldo.

Além disso, o valor recebido aumenta o saldo do FGTS e continua disponível para as situações previstas de saque.

Quanto cada trabalhador vai receber?

O valor depende da quantia que cada pessoa tinha na conta do FGTS no fim de 2025.

Para calcular uma estimativa, basta multiplicar o saldo existente em 31 de dezembro de 2025 pelo índice definido para a distribuição do lucro.

Por exemplo, quem tinha R$ 9.720,23 no FGTS em dezembro de 2025 pode receber aproximadamente R$ 181,60, considerando o índice de 0,01868341.

Entretanto, o valor final ainda depende da aprovação oficial do Conselho Curador do FGTS.

Quando o lucro do FGTS será pago?

A Caixa tem até 31 de agosto para realizar a distribuição do lucro. Porém, o banco pode antecipar o crédito após a aprovação do Conselho Curador.

Assim que liberar os valores, a Caixa fará o depósito automaticamente nas contas vinculadas dos trabalhadores.

Lucro do FGTS pode ser sacado?

Não. O trabalhador não poderá retirar o dinheiro apenas porque recebeu a distribuição do lucro.

Por isso, o valor seguirá as mesmas regras do FGTS e só poderá ser usado nas situações permitidas, como:

demissão sem justa causa;

compra da casa própria;

aposentadoria;

doenças previstas em lei;

saque-aniversário, para quem aderiu à modalidade.

Como consultar o saldo do FGTS?

O trabalhador pode consultar o saldo pelo aplicativo FGTS, pelo site da Caixa ou em uma agência.

Para consultar pelo aplicativo:

Baixe o aplicativo FGTS; Faça login com CPF e senha; Acesse o extrato da conta; Confira os valores disponíveis.

Além disso, quem preferir pode procurar atendimento presencial com documento de identificação e CPF.

Leia mais

Caixa libera até R$ 6.220 do FGTS; veja se você pode sacar o dinheiro