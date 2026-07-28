Empreendedorismo

Programa da Natura recebe inscrições de startups do Norte e Nordeste interessadas em desenvolver soluções inovadoras e ampliar oportunidades de negócios.

A inovação amazônica entrou no radar da Natura. O Natura Ventures, fundo de Corporate Venture Capital (CVC) da companhia, abriu uma chamada para startups do Norte e Nordeste.

A iniciativa busca negócios com soluções inovadoras. Além disso, o programa pretende criar novas parcerias e ampliar a presença de empreendedores dessas regiões no ecossistema de inovação da marca.

Manaus está entre as cidades prioritárias

Manaus está entre os polos estratégicos da seleção. Ao lado da capital amazonense, aparecem Belém (PA), Recife (PE), Fortaleza (CE) e Salvador (BA).

Dessa forma, a Natura pretende se aproximar de startups que desenvolvem soluções para desafios do mercado de beleza e bem-estar.

Além disso, o Natura Ventures quer aumentar a participação de empresas do Norte e Nordeste em seu portfólio. Atualmente, a meta do fundo é elevar para 10% a presença de startups investidas dessas regiões.

Startups podem apresentar soluções inovadoras

Podem participar startups com CNPJ ativo nos estados do Norte e Nordeste. Além disso, as empresas precisam apresentar crescimento consistente no mercado.

As soluções devem estar ligadas às áreas estratégicas da Natura. Entre elas estão sustentabilidade, economia circular, experiência do consumidor, venda direta e tecnologias emergentes.

Com isso, a iniciativa busca encontrar negócios capazes de contribuir para a transformação da cadeia de valor da companhia.

Programa oferece conexão com a Natura

As startups selecionadas terão acesso ao time de investimentos e às lideranças da empresa. Assim, poderão apresentar seus projetos e criar conexões com diferentes áreas do negócio.

Além disso, o programa pode abrir caminhos para parcerias, desenvolvimento de projetos e possíveis investimentos.

Inscrições seguem abertas até agosto

As inscrições para a Chamada de Impacto do Natura Ventures estão abertas até 30 de agosto de 2026. Clique aqui para acessar a página oficial do programa e realizar a inscrição.

Após essa etapa, as startups escolhidas poderão apresentar suas soluções para áreas estratégicas da Natura.

Segundo a companhia, a iniciativa busca construir um ecossistema de inovação mais diverso. Ao mesmo tempo, amplia a participação de negócios de diferentes regiões do Brasil.

Com isso, startups do Norte e Nordeste ganham uma nova oportunidade de conexão com uma das maiores empresas do setor de beleza da América Latina.

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