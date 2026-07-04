Inclusão

Evento promovido pela Prefeitura de Manaus acontece neste domingo (5), na Ponta Negra, com percursos de 5 km e 10 km, além de categorias para atletas PcDs.

A Prefeitura de Manaus realiza, neste domingo (5), a 5ª edição da corrida de rua Manaus em Movimento, no complexo turístico da Ponta Negra, na zona Oeste da capital. Promovido pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), o evento contará com 4.700 atletas inscritos na prova adulta e terá início às 5h.

Programação da corrida

A programação começa com a largada dos atletas PcDs (Pessoas com Deficiência) com ausência total de visão e dos participantes que utilizam cadeira de rodas esportiva.

Em seguida, às 5h30, será a vez dos corredores da prova de 10 quilômetros. Logo depois, às 5h45, acontece a largada dos participantes do percurso de 5 quilômetros.

Premiação dos participantes

Como ocorre em todas as edições da corrida, os atletas que concluírem o percurso dentro do tempo máximo de 1h30 receberão medalha de participação.

Além disso, os três primeiros colocados de cada modalidade, nas categorias masculino e feminino (5 km, 10 km, Cadeirantes e Visuais), serão premiados com troféus. Também haverá premiação para a equipe com o maior número de atletas que concluírem a prova.

Corrida incentiva hábitos saudáveis

O objetivo da corrida é reforçar a importância da prática regular de atividades físicas para a promoção da saúde, a prevenção de doenças e a melhoria da qualidade de vida. Dessa forma, a iniciativa busca incentivar pessoas de diferentes idades a incorporarem o exercício físico à rotina.

Serviço

O que: Prova adulta da 5ª Corrida de Rua Manaus em Movimento

Quando: Domingo (5)

Horário: 5h

Local: Estacionamento recuado do complexo turístico da Ponta Negra, bairro Ponta Negra, zona Oeste de Manaus.

Localização: https://maps.app.goo.gl/hmrHLd4y6o6yyCCr9

(*) Com informações da assessoria

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