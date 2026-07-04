BOAT PARTY

Primeira edição do Alive Sunset On Board reúne DJ Tommax, pôr do sol amazônico e passeio pelo Rio Negro em Manaus.

O Rio Negro será palco de uma experiência inédita para os fãs de música eletrônica em Manaus. No dia 19 de julho, acontece a primeira edição do Alive Sunset On Board. Além da festa, o evento levará o público a bordo do Ferry Boat Dona Sula para acompanhar o pôr do sol amazônico.

A programação começa às 11h, com concentração no Porto Hidroviário São Raimundo. Em seguida, o embarque está previsto para 12h30. Depois, a navegação segue até as 20h, com retorno ao mesmo local. Durante o percurso, o line-up reunirá atrações de Afro House, House e Indie Dance.

Entre os destaques está o DJ Tommax, do Rio de Janeiro. O artista ficou conhecido pelas apresentações ao pôr do sol no Parque Bondinho Pão de Açúcar. Além disso, ganhou projeção nacional com os sets de Afro House e o projeto Rooftop Sessions.

Tommax já passou por Manaus na última edição do Alive Sunset, realizada no terraço do Manaus Plaza Shopping. Agora, o DJ retorna para participar da primeira edição da festa em embarcação. Com isso, a organização aposta em uma experiência que une música eletrônica e as paisagens do Rio Negro.

Segundo a organização, o Alive Sunset On Board terá edição limitada. Além disso, o evento combinará navegação, música e o cenário natural da Amazônia para proporcionar uma experiência diferenciada ao público.

Por fim, os ingressos já estão à venda pela plataforma Shotgun, com valores a partir de R$ 120.

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