Ações

O projeto conta com ativações exclusivas na Praia da Ponta Negra e fortalece o cuidado com a região na 3ª participação da marca na Remada Ambiental.

Pelo quarto ano consecutivo, O Boticário, a marca de beleza preferida do Norte, aposta no Verão Amazônico como um dos principais momentos de conexão com o público da região Norte. Durante o período, marcado por calor intenso, praias fluviais cheias e grande movimentação local, a marca amplia sua presença com ativações que não apenas acompanham a rotina dos amazonenses, mas também dialogam diretamente com os hábitos, a identidade e o cuidado com a região.

Nesta temporada, a atuação da marca no Amazonas une a energia do verão ao cuidado com a natureza em duas grandes frentes: o lazer na Praia da Ponta Negra e o compromisso real com a preservação dos rios amazônicos, por meio da Remada Ambiental. Muito além de marcar presença, O Boticário se integra de forma genuína à rotina e ao ecossistema manauara, conectando experiências exclusivas de bem-estar para o consumidor à responsabilidade com o meio ambiente.

Em Manaus, destino central das férias e fins de semana no estado, a marca leva ao público o Boti Club de Verão. Instalado na Praia da Ponta Negra, o espaço foi pensado para acompanhar o ritmo do calor manauara ao longo de duas semanas de ativações. A partir do dia 24 de julho, a estrutura funcionará como um verdadeiro refúgio, convidando os visitantes a uma pausa refrescante com ações de autocuidado, bem-estar e experimentação de produtos, criando a sinergia perfeita entre a energia da temporada e o portfólio da marca.

Chegar ao quarto ano de ações consistentes no Verão Amazônico consolida nossa parceria de longo prazo com o Norte do país. O verão aqui é único, vibrante e tem a cara do povo amazonense. Nossa proposta em Manaus é justamente celebrar a beleza e a potência de quem vive aqui, oferecendo experiências e bem-estar na Ponta Negra, ao mesmo tempo em que reforçamos nosso compromisso com o meio ambiente e o impacto positivo na Amazônia, apoiando mobilizações essenciais como a Remada Ambiental”, afirma Roberta Pepe, Gerente de Marketing Regional do Boticário.“

Propósito e sustentabilidade

A conexão com o patrimônio natural do estado ganha ainda mais força com o apoio, pela terceira vez, à Remada Ambiental, iniciativa que há mais de dez anos mobiliza voluntários para a limpeza dos rios. A ação em parceria com o projeto será realizada no próximo dia 25 de julho (sábado), no Igarapé do Gigante, no Tarumã.

Nas duas participações anteriores da marca, a mobilização conjunta retirou quatro toneladas de resíduos sólidos do Igarapé (sendo 1,5 tonelada no primeiro ano e 2,5 toneladas no segundo), demonstrando o poder do engajamento coletivo. Essa atuação dialoga diretamente com as iniciativas permanentes de sustentabilidade do Boticário, como o Boti Recicla, considerado o maior programa de logística reversa em pontos de coleta do varejo de beleza no Brasil. Através dele, os consumidores podem destinar corretamente embalagens vazias de cosméticos, de qualquer marca, em lojas participantes, fortalecendo a economia circular o ano inteiro.

Sobre o Boti Recicla

Criado em 2006, o Boti Recicla é o maior programa de logística reversa em pontos de coleta do país no segmento de beleza. A iniciativa incentiva consumidores a devolverem embalagens vazias de qualquer marca nas lojas O Boticário, promovendo o descarte correto e a redução do impacto ambiental. Só em 2023, o programa destinou corretamente mais de 230 toneladas de resíduos em todo o Brasil, reforçando o compromisso da marca com a sustentabilidade e a economia circular.

Sobre O Boticário

O Boticário é uma empresa brasileira de cosméticos e marca primogênita do Grupo Boticário. A marca de beleza mais amada e preferida dos brasileiros* foi inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), e tem a maior rede franqueada** de Beleza e Bem-estar do Brasil com pontos de venda em 1.650 cidades brasileiras e com presença em 15 países. O Boticário conta com um amplo portfólio composto por itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais e está presente nos canais de loja, venda direta e e-commerce. Comprometida com as pessoas e o planeta, a marca possui o maior programa de logística reversa em pontos de coleta do Brasil, o Boti Recicla, além de fazer parte do movimento Diversa Beleza – um compromisso com a beleza livre de estereótipos – e não realizar testes em animais.

Kantar, Worldpanel Division, LinkQ On-line, campo realizado durante o mês de dezembro de 2023. Total no Brasil: 9.079 lares. Marcas de Beleza são produtos, como perfumaria, cuidados com a pele e maquiagem;

Associação Brasileira de Franchising (ABF). Ranking das 50 maiores redes de franquias do Brasil por número de unidades de 2022.

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