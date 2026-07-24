Show

Novo projeto une as duas labels dos artistas e estreia em 31 de outubro, na Universidade Nilton Lins, com temática inspirada na vaquejada.

Manaus (AM) – O sucesso da parceria entre Zé Vaqueiro e Nattan ganhou um novo capítulo. Após a repercussão da música “Aproveita Que Eu Tô Brigado”, os artistas anunciaram a criação da label “Muído & Desmanttelo”, projeto que reunirá os dois cantores em uma turnê pelo Brasil.

A estreia será realizada no dia 31 de outubro, na Universidade Nilton Lins, em Manaus. A capital amazonense foi escolhida para receber a primeira edição do evento, que terá uma temática inspirada no universo da vaquejada.

As vendas dos ingressos começam em 3 de agosto, e a organização informou que mais detalhes serão divulgados em breve.

Projeto une duas labels de sucesso

O Muído & Desmanttelo reúne, pela primeira vez, as duas marcas criadas pelos artistas.

De um lado está o Muído do Original, de Zé Vaqueiro, conhecido pelo repertório voltado ao universo da vaquejada. Do outro, o Desmanttelo, de Nattan, que se consolidou como um dos projetos mais animados da música brasileira.

A proposta é oferecer um espetáculo com repertório diferenciado, participações especiais, improvisos e muita interação com o público.

Zé Vaqueiro promete experiência inesquecível

Para Zé Vaqueiro, o novo projeto nasceu da sintonia entre os dois artistas e da vontade de proporcionar uma experiência diferente aos fãs.

“Esse projeto nasceu de uma parceria que deu muito certo e da vontade de entregar uma experiência ainda melhor para o público. Sempre que eu e Nattan nos encontramos é resenha demais, e o ‘Muído & Desmanttelo’ vai juntar tudo isso. Tenho certeza de que quem estiver com a gente vai viver algo inesquecível.”

Nattan destaca amizade e clima de festa

Nattan afirmou que a amizade entre os dois artistas faz a diferença no palco e garante um espetáculo leve e descontraído.

“O Muído do Original e o Desmanttelo são dois projetos que têm a cara da nossa galera. Cada um tem sua identidade, mas quando eu e o Zé nos encontramos é resenha na certa. A gente se diverte, improvisa, brinca um com o outro e o público entra junto nessa energia. Vai ser muita música, muita risada e uma festa que ninguém vai querer ir embora.”

O cantor ainda brincou com os fãs ao avisar que o evento terá muitas horas de música e animação.

Manaus abre a turnê nacional

A escolha de Manaus para receber a estreia reforça a ligação de Zé Vaqueiro e Nattan com o público amazonense, que costuma lotar os shows dos artistas na capital.

A primeira edição do Muído & Desmanttelo marca o início de uma turnê nacional, que deve passar por diversas cidades brasileiras com uma proposta inédita e voltada aos fãs do forró e do piseiro.

LEIA MAIS:

Festival de rock gratuito reúne shows no Largo de São Sebastião