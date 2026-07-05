Loteria

Estimativa é de um pagar um prêmio no valor de R$ 38 milhões.

Publicado em 05 de julho de 2026

O próximo concurso da Mega-Sena acontece na terça-feira (7). A estimativa é de um pagar um prêmio no valor de R$ 38 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de terça-feira (7), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa Econômica Federal.

Na noite deste sábado (4), a Caixa sorteou os seis números do concurso 3.027 de Mega-Sena. São eles:

06 – 15 – 16 – 24 – 34 -47

Ninguém acertou

Segundo a Caixa, ninguém acertou as seis dezenas que davam o direito ao prêmio de R$ 32.014.568,74.

44 apostas acertaram cinco números e cada uma vai receber R$ 45.413,55.

3.304 apostas acertaram quatro números e cada uma vai receber R$ 996,89.

(*) Com informações da Agência Brasil

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