CARREIRA PÚBLICA

Seleções vão ofertar 316 vagas para cargos de níveis médio e superior. Os editais devem ser publicados em até seis meses.

O governo federal autorizou a realização de dois novos concursos públicos para a Receita Federal e o Banco Central do Brasil. Ao todo, os certames vão ofertar 316 vagas para cargos de níveis médio e superior. Além disso, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou as autorizações em edição extra do Diário Oficial da União na última sexta-feira (3).

Na Receita Federal, o concurso oferecerá 146 vagas, distribuídas entre 116 para Analista Tributário e 30 para Auditor-Fiscal.

Já o Banco Central abrirá 170 vagas, sendo:

100 para Auditor do Banco Central;

50 para Técnico do Banco Central;

20 para Procurador do Banco Central.

Editais têm prazo para sair

As portarias determinam que os órgãos publiquem os editais em até seis meses. Caso contrário, as autorizações perderão a validade.

Além disso, a legislação estabelece que a primeira prova só poderá ocorrer pelo menos dois meses após a publicação do edital. Depois disso, o governo ainda precisará homologar o resultado final. Somente então, poderá autorizar a nomeação dos candidatos aprovados.

Últimos concursos

A Receita Federal realizou o último concurso em 2022. Na ocasião, o órgão publicou o edital em dezembro e aplicou as provas em março de 2023, sob organização da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Ao todo, a seleção ofertou 699 vagas de nível superior, com remuneração inicial de até R$ 21 mil. Desde então, o concurso permaneceu válido até dezembro de 2025.

Já o Banco Central promoveu o último certame em 2024. Na época, o órgão publicou o edital em janeiro. Em seguida, aplicou as provas objetiva e discursiva em agosto, sob organização do Cebraspe.

Além disso, o concurso ofereceu 100 vagas imediatas para o cargo de Analista, divididas entre as áreas de Economia e Finanças e Tecnologia da Informação. Também formou cadastro de reserva. Por fim, a remuneração inicial chegou a R$ 20.924,80.

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